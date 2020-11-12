Львов не будет соблюдать правила карантина выходного дня

По словам мэра Львова Садового, решение украинской власти о введении карантина выходного дня является «глупым». Он считает, что закрытие кафе, ресторанов, кинотеатров и салонов красоты способно за короткий промежуток время буквально уничтожить малый и средний бизнес в регионе. С таким заявлением мэр выступил на съезде предпринимателей и рестораторов.

Садовой считает, что перед введением жестких ограничительных мер необходимо сперва продумать систему материальных компенсаций для представителей бизнеса. Это позволит не только избежать их банкротства, но и обеспечить средствами на существование наемных работников данных организаций в это непростое время. Итогом своей речи мэр сделал заявления о том, что Львов не будет соблюдать новые карантинные ограничения, которые ввел Кабмин.

Такие заявления могут быть самым простым пиаром, поскольку «трон» под Садовым сейчас сильно шатается. Во втором туре выборов, который назначен на 22 ноября, ему придется сойтись в битве за голоса избирателей с Олегом Синюткой. Разрыв между ними в первом туре составил всего 9% в пользу действующего мэра.

Напомним, карантин выходного дня будет запущен уже в эту субботу. Он предусматривает, что с 14 по 16 ноября во всех городах Украины будет запрещена работа заведение общественного питания, хозяйственных магазинов, парикмахерских и развлекательных центров. Коснутся ограничения и спортивных комплексов – бассейнов и спортзалов. Планируется, что локдаун продлится не менее трех недель.

В жизнь многих рядовых граждан карантин выходного дня изменений особых не внесет. Да, нельзя будет пойти в кино или кафе, но заменить их можно прогулкой на улице, тем более продуктовые магазины все равно будут работать, как и рестораны, правда, последние только навынос. Ну а если уж совсем будет скучно, то можно всегда выбрать одно из онлайн-казино тут и скоротать время за игрой. Тем более это бесплатно, ведь многие из них предлагают фриспины или другие бонусы за регистрацию.