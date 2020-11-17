Экономный вейпинг: где взять спирали для электронных сигарет

Есть среди них и те, кто остановил выбор на вейпинге с целью экономии средств. Как ни крути, но табачные изделия в последнее время становятся все дороже, а вейпинг, при взвешенном подходе к нему, позволяет сократить расходы на вредные привычки в два или даже три раза. Есть среди пользователей таких устройств и те, кому удается добиться еще большей экономии, но в их случае в ход идут все возможные уловки, начиная от самостоятельного приготовления жидкостей, заканчивая покупкой обслуживаемых баков, для которых можно своими руками сделать даже спирали.

И если в самозамесе сегодня ориентируются многие, то в деле создания или выбора спиралей дела обстоят несколько иначе. Итак, где же экономному вейперу раздобыть койлы и как лучше к решению этого вопроса подойти? В целом, у этой проблемы два решения. Во-первых, спирали можно создавать вручную, нужно лишь обзавестись соответствующими материалами и набором подходящего инструмента. Кроме того, готовые спирали можно купить – https://cloudfall.com.ua/komplektuyushchie/spirali/.

Способ 1 – делаем спирали сами

Самый экономный метод в данном случае заключается в самостоятельном создании койлов для электронной сигареты. Кроме того, в данном случае перед пользователем открывается довольно обширное пространство для экспериментов – ведь у него появится шанс менять количество витков, диаметр, способы намотки, различные материалы проволоки. Разумеется, с первых же попыток добиться необходимого результата удастся вряд ли, однако спустя какое-то время, при появлении должной сноровки, сделанные вручную спирали почти ничем не будут уступать тем, которые выходят из цехов производителей.

Впрочем, перед тем, как экономить на этом элементе, придется немного потратиться на покупку инструмента и расходных материалов. В первом случае придется приобрести оправу для намотки спиралей, которая может быть разного диаметра – от 1,5 до 2, 2,5, 3, 3,5 и даже больше миллиметров. Впрочем, и здесь можно пойти путем наименьшего сопротивления и приспособить под решение этой задачи любой прочный стержень соответствующего диаметра, который выступит в качестве оправы. Также понадобятся бокорезы, для обрезки проволоки. Хотя этот инструмент присутствует в наборе большинства вейперов, использующих обслуживаемые атомайзеры, поскольку установка в базу «магазинных» койлов все равно требует аккуратной обрезки ножек заподлицо.

Что касается расходных материалов, то они в данном случае представлены проволокой. Самый популярный на сегодняшний день материал – Кантал А1. Распространенный в прежние годы НиХром – остался в прошлом и используется крайне редко. А для счастливых обладателей модов с функцией термоконтроля выбор проволоки значительно расширяется, им в этом случае доступна возможность мотать койлы из нержавейки, титана, никеля и других материалов. Наконец, отличается проволока и по диаметру своего сечения, который, как правило, стартует с 0,18 миллиметров и может достигать 1,2 и более миллиметров.

Выбор проволоки и ее диаметра, равно как и диаметра оправы с количеством витков для будущего койла, как правило, зависит от мощностных характеристик устройства. Калькуляторы расчета мощности и сопротивления для этого представлены на большом количестве онлайн-ресурсов.

Способ 2 – покупаем готовые спирали

Купить готовую спираль – в какой-то степени менее экономный, но и более удобный вариант. Особенно он подойдет для тех, кто предпочитает использовать сложные койлы, а таковых в последнее время стало довольно много. Так, на выбор пользователей сегодня представлены как самые простые Microcoil или Twisted, так и наиболее сложные Alien, Fused, Clapton, Tiger и другие. Разумеется, все эти вариации представлены в различном исполнении, как по выбору материала, так и по выбору сечения проволоки. Кроме того, для любителей экспериментировать производители предлагают не только койлы определенных типов, но и целые наборы, в которые включены по 1 или 2 пары готовых спиралей различного типа. Более тонкой настройки параметров парения в данном случае не добиться, однако вариативность остается на довольно высоком уровне, при этом нет никакой необходимости обзаводиться дополнительными приспособлениями и тратить время на создание спиралей. Наконец, в каталогах магазинов представлены спирали, создать которые в домашних условиях может быть проблематично, поскольку потребуется как минимум шуруповерт или даже более сложная техника.