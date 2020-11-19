ЖК DIADANS на Печерске с видом на исторический центр

А всё потому, что только проживая в исторической местности старого города, можно наслаждаться самыми лучшими видами из окна и, в то же время, иметь возможность качественно отдыхать в относительно спокойной атмосфере.

Не менее важным фактором для людей, выбирающих центральные районы Киева в качестве места своего проживания, является также и то, что это возможность жить рядом с работой, так как географический центр Киева, является одновременно и бизнес центром города, где работает абсолютное большинство киевлян. Наилучшим решением в данном случае будет выбор ЖК DIADANS, который расположен на Печерске, по адресу ул. Евгения Коновальца 19. В данной местности расположено большое количество бизнес-центров, что также способствует тому, что в нерабочее время тут царит спокойная атмосфера, способствующая качественному отдыху. В то же время в дневное время, Печерск живёт в ритме современной европейской столицы.

Чем ещё качественно отличается ЖК DIADANS?

В первую очередь стоит упомянуть, что ЖК DIADANS находится на закрытой территории, которая круглосуточно находится под охраной. Это является залогом того, что посторонние не попадут на территорию, чем достигается высокий уровень безопасности частного имущества.

Современные 31-этажные высотки, выполненные в современном стиле и построенные по современным технологиям, обеспечивают один из лучших в городе панорамный вид на старый Киев с его многочисленными архитектурными памятками, а также и современными высотками, которые уже сегодня стали обыденной вещью для центральных районов города.

В ЖК DIADANS каждый найдёт квартиру своей мечты

Понимая то, что каждый потенциальный покупатель имеет индивидуальные запросы при выборе квартиры, застройщик ЖК DIADANS, которым является компания ENSO, предлагает на выбор 55 различных планировок квартир. Среди них можно найти как сравнительно небольшие квартиры в 55 квадратных метров, так и просторные апартаменты площадью до 133 квадратных метров.

Для максимального удобства жителей ЖК DIADANS, естественно, имеет и собственный подземный паркинг в который можно спустится прямо на лифте с собственного этажа. Этот момент решает вопрос парковки личного автотранспорта, а также позволяет экономить время, которое современные люди ценят с каждым днём всё больше.

Кстати, на первых двух этажах нового ЖК DIADANS, застройщик продаёт также и коммерческую недвижимость, что может дать возможность жить и работать в одном здании. Такая выгодная и престижная локация наверняка произведёт хорошее впечатление как на сотрудников компании, так и на клиентов, которые будут приезжать сюда для решение тех или иных дел.