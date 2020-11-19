ЖК Poetica – современная новостройка рядом с парком

Это может касаться особо выгодной транспортной развязки, местоположения, что касается наличия парков поблизости с домом, а также всей необходимой инфраструктуры, современных технологий, применяемых при строительстве и так далее. В то же время, ЖК Poetica в Шевченковской районе Киева имеет все эти преимущества одновременно.

Преимущества покупки квартиры в ЖК Poetica

Что касается места расположения, то ЖК Poetica строится поблизости сразу трёх парков. Это парк имени Пушкина, пару Киевского политехнического университета и Киевский зоопарк. В то же время поблизости с ним имеется вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: магазины, аптеки, медицинские учреждения, кафе и рестораны, школы и в принципе всё, что нужно современной семье. И даже не смотря на то, что поблизости есть всё необходимое, внутри нового жилого комплекса строится также и собственная инфраструктура. Застройщик обещает на территории также построить супермаркет, рестораны, детский центр развития, спортивные и детские площадки, спортзал, салоны красоты и медицинские учреждения.

Удобная транспортная развязка позволит доехать, как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте в любую точку Киева в кратчайшие сроки. ЖК Poetica находится на примерно одинаковом расстоянии от станций Киевского метрополитена Шулявская, Политехнический институт и Лукьяновская, а такие важные для города транспортные артерии как проспект Победы, улица Дегтяревская и улице Телиги, по сути очерчивают микрорайон, в котором и строится новый жилой комплекс.

Застройщик ЖК Poetica, компания ENSO, применяет лишь самые современные технологии при строительстве. Из-за этого будущие 28-этажные дома будут выглядеть современно, а также обладать всеми наилучшими показателями энергоэффективности. Планировки квартир также продуманы для мелочей и доступны в широком выборе, чтобы каждый потенциальный покупатель смог подобрать квартиру под свои индивидуальные запросы.





Согласно концепции нового жилого комплекса Poetica, он будет иметь светлые фасады и панорамные окна, причём большинство квартир будут иметь отличный вид на центральную часть Киева. Немаловажным фактом является также, и концепция «двор без автомобилей», а это преимущество не может не радовать киевлян, которые сталкивались с проблемой перенасыщения придомовой территории автомобилями ранее.