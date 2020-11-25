Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.75
USD
28.40
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
25 ноября 20, 15:18
Как организовать выгодные онлайн-продажи на OLX?
OLX
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По оценке Netpeak, объем онлайн-продаж в Украине не превышает $1,5 млрд

Карантинные ограничения заставили украинских предпринимателей искать новые рынки сбыта в виртуальном пространстве.

Как продавать на ОЛХ с минимумом затрат и максимумом прибыли?


25 миллионов пользователей в месяц

Посещаемость OLX — лучшая в Украине в сравнении с другими маркетплейсами. Элементарный поиск, мгновенное сравнение аналогов, ранжирование товара по цене, прямой контакт с продавцом без авторизации позволяют совершить покупку буквально на ходу. По статистике:

  • - 15 сделок происходит на площадке ежеминутно;

  • - в среднем объявление о продаже закрывается за 14 дней.


Как работает Бизнес-страница OLX?

Обыватели продают 3-4 позиции в категориях недвижимость, услуги, промышленные товары. Для предпринимателя такой оборот ничтожен. Можно открыть собственный интернет-магазин, но это требует затрат на покупку качественного софта, уникального домена, SEO-продвижения, обеспечения бесперебойной работы платежных систем.

Бизнес-страница OLX – это максимум комфорта для продавца:

  • - собственный кабинет на самом популярном онлайн-маркетплейсе Украины;

  • - сайт раскручен — 93,3% покупателей знают об OLX;

  • - быстрая активация бизнес-страницы и минимум формальностей;

  • - адаптивные решения для бизнеса любого уровня: логотип, баннер, статистика просмотров, виджет ассортимента компании;

  • - личная страница в формате companyname.olx.ua;

  • - мощное ПО, реклама, круглосуточная поддержка;

  • - удобное мобильное приложение приводит <79% пользователей;

  • - защита интересов продавцов и покупателей.

Максимум информации о продавце автоматически повышает уровень доверия к торговцу с Бизнес-статусом.


Как продать быстро и с выгодой?

Конкуренция есть: свои товары и услуги продают через OLX >2,2 млн продавцов. Ежедневно база объявлений пополняется на 130 тыс. новых объявлений.

Проанализируйте рынок и объем предложений. Найдите нишу, в которой уровень конкуренции ниже. Предложите актуальный товар, сделайте качественные иллюстрации и описание. Учтите слова для поиска в системе. Регулярно поднимайте товар в топ списка. Поможет с продвижением Бизнес-страницы персональный консультант OLX.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей