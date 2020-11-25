Как организовать выгодные онлайн-продажи на OLX?

Карантинные ограничения заставили украинских предпринимателей искать новые рынки сбыта в виртуальном пространстве.
Как продавать на ОЛХ с минимумом затрат и максимумом прибыли?
25 миллионов пользователей в месяц
Посещаемость OLX — лучшая в Украине в сравнении с другими маркетплейсами. Элементарный поиск, мгновенное сравнение аналогов, ранжирование товара по цене, прямой контакт с продавцом без авторизации позволяют совершить покупку буквально на ходу. По статистике:
- 15 сделок происходит на площадке ежеминутно;
- в среднем объявление о продаже закрывается за 14 дней.
Как работает Бизнес-страница OLX?
Обыватели продают 3-4 позиции в категориях недвижимость, услуги, промышленные товары. Для предпринимателя такой оборот ничтожен. Можно открыть собственный интернет-магазин, но это требует затрат на покупку качественного софта, уникального домена, SEO-продвижения, обеспечения бесперебойной работы платежных систем.
Бизнес-страница OLX – это максимум комфорта для продавца:
- собственный кабинет на самом популярном онлайн-маркетплейсе Украины;
- сайт раскручен — 93,3% покупателей знают об OLX;
- быстрая активация бизнес-страницы и минимум формальностей;
- адаптивные решения для бизнеса любого уровня: логотип, баннер, статистика просмотров, виджет ассортимента компании;
- личная страница в формате companyname.olx.ua;
- мощное ПО, реклама, круглосуточная поддержка;
- удобное мобильное приложение приводит <79% пользователей;
- защита интересов продавцов и покупателей.
Максимум информации о продавце автоматически повышает уровень доверия к торговцу с Бизнес-статусом.
Как продать быстро и с выгодой?
Конкуренция есть: свои товары и услуги продают через OLX >2,2 млн продавцов. Ежедневно база объявлений пополняется на 130 тыс. новых объявлений.
Проанализируйте рынок и объем предложений. Найдите нишу, в которой уровень конкуренции ниже. Предложите актуальный товар, сделайте качественные иллюстрации и описание. Учтите слова для поиска в системе. Регулярно поднимайте товар в топ списка. Поможет с продвижением Бизнес-страницы персональный консультант OLX.