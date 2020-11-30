Баракуда - уникальный дизайн и особое внимание к деталям

Даже для итальянского бренда качество еще не является залогом успеха. Подтверждением этих слов стала история создания бренда, о котором мы сегодня вам расскажем. В 1986 году братья Фаби как раз выкупили за бесценок отличный по изготовлению, но коммерчески провальный бренд обуви, и построили на его производственных ресурсах уникальный в своем роде Barracuda.

Применив свои знания и опыт в индустрии им удалось разработать самую выигрышную стратегию позиционирования, а именно объединить лучшие черты качества, практичности и функциональности с яркими эксклюзивными дизайнами.

Первые коллекции предназначались исключительно мужчинам, и всем своим видом указывали на принадлежность их обладателя к высшему социальному классу. Хотя обувь была больше преподнесена как молодежная, ее по достоинству оценили и люди старшего возраста. Кроме того марка получила достаточно резонансный отклик в СМИ благодаря знаменитостям, подхватившим новый тренд, и с удовольствием отдавшим предпочтение товарам Баракуда.

С тех пор многое изменилось, а ассортимент значительно расширился. Сегодня фирма представляет огромный выбор в кэжуал стиле и даже отдельную линейку спортивных кроссовок. Как и прежде, значительное внимание уделяется процессам производства. На фабриках используют самое передовое и технически совершенное оборудование, а за любыми операциями внимательно следят и проверяют их на соответствие наивысшим стандартам качества лейбла.

Но вот, что интересно - несмотря на весь технический прогресс и владение огромным производственным ресурсом тонкая работа по декорированию до сих пор осуществляется мастерами вручную. Это несомненно придает индивидуальность и характер каждой выпущенной единице с привлечением ручного труда, а опытный профессионал справится с задачей куда лучше даже самой точной и прогрессивной машины.

Очень здорово, что в эпоху массового производства и тотального упрощения остаются компании, которым дороже статус и авторитет, чем постоянная оптимизация для извлечения прибыли.

А еще Barracuda теперь представляет и большую женскую коллекцию с уникальными дизайнерскими решениями и обильным количеством авторских штрихов. Вам обязательно стоит познакомиться с данной маркой поближе, если вы не сделали этого ранее. Приобрести оригинальную продукцию можно у официального представителя лейбла в Украине - одного из крупнейших мультибрендовых интернет-магазинов MD Fashion.

Все покупки можно осуществить онлайн с доставкой в любой регион через почтовую службу.