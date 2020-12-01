Эден Азар получил 8-ю травму за 16 месяцев в «Реале»

В последнем туре «Реал» дома сыграл с «Алавесом». Матч завершился гостевой победой «Алавеса» со счетом 2:1.





Здесь, можно забрать бесплатный фрибет на матчи «Реала» и других футбольных клубов.

Дополнительной неприятностью стала очередная травма бельгийского полузащитника «Реала» Эдена Азара. Полузащитник был заменен на 28-й минуте первого тайма. Для Азара эта травма стала 8-й за шестнадцать месяцев пребывания в столице Испании.

Громкий трансфер и полное разочарование

«Сливочные» заплатили за переход бельгийского полузащитника 115 млн евро, при трансферной стоимости игрока в 150 млн евро, по данным портала Transfermarkt. Эден Азар должен был стать новой звездой «Реала» после ухода Криштиану Роналду. На данный момент 29-летний игрок больше лечится, чем приносит пользу команде.

За полтора года бельгиец 8 раз пропускал матчи «Реала» из-за проблем со здоровьем. Еще один раз он не был доступен из-за коронавируса, так как находился на карантине. По подсчетам издания As полузащитник сыграл 25% возможных игровых минут в текущем сезоне и только 33,6% от всего игрового времени в прошлом.

С момента перехода из «Челси» в «Реал», на счету Эдена Азара 28 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 7 голевых передач. Из-за различных повреждений полузащитник пропустил 37 матчей, а максимальная пауза 67 дней и 17 пропущенных игр. У бельгийца большое количество мышечных повреждений, которые приводят к пропуску 2-3 игр, но их частота не дает набрать форму.

В «Реале» у игрока аномальная частота травм. За время выступления за «Челси» полузащитник получил 12 повреждений и пропустил всего 20 матчей из-за проблем со здоровьем. Для сравнения, за «Челси» Эден Азар сыграл в 352 матчах, в которых он забил 110 мячей и сделал 92 голевые передачи. В «Челси» бельгиец был лучшим и по праву входил в число сильнейших футболистов планеты.

За полтора года в «Реале» трансферная стоимость Эдена Азара упала со 150 до 60 млн евро. Контракт вингера с «Реалом» действует до окончания сезона 2023/2024.

В сезоне 2020/2021 бельгиец шесть раз выходил на поле: три матча в Лиге чемпионов и три игры в Ла лиге. В каждом из турниров он отметился одним забитым мячом. По итогам первых полутора лет в «Реале» дорогостоящий переход звезды «Челси» и бельгийской сборной себя не оправдал, но у Азара впереди 3,5 сезона, чтобы вернуться на свой уровень.