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2 декабря 20, 13:31
Где купить железобетон в Украине
Конкрейт Груп
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Где купить железобетон в Украине

Железобетонные изделия из композиционных материалов получили широкое применение при возведении зданий. Это касается как промышленного, так и жилого строительства. Бетон и арматура из стали образуют прочное соединение, которое выгодно отличает ЖБИ от других строительных материалов.


Как заказать ЖБИ

По невысокой цене заказать качественные железобетонные изделия можно в Конкрейт Груп. Копания уже много лет занимается производством ЖБИ и стала самым крупным производителем таких изделий в Киеве. На ее сайте https://ukfreewell.com.ua/ можно выгодно заказать с доставкой любые ЖБ конструкции для современного строительства. При необходимости специалисты компании изготовят ЖБИ по индивидуальному проекту. 

Все железобетонные конструкции имеют довольно большой вес, поэтому транспортировка – дело непростое. Но, совершая покупку в Конкрейт Груп, об этом можно не беспокоиться. На сайте компании вы можете заказать доставку ЖБИ в любой город Украины. Также компания предоставляет возможность вызвать технику для быстрой разгрузки стройматериалов из железобетона на объекте.


Характерные особенности железобетона

Основа железобетонной конструкции – это стальная арматура, покрытая слоем бетона. Такой строительный материал выдерживает большие нагрузки, не боится перепадов температуры и воздействия повышенной влажности. Он хорошо зарекомендовал себя и при сжатии, и при растяжении.

Железобетонные конструкции бывают:

  • - Сборные – процесс сборки и заливки бетоном осуществляется прямо на месте стройки.

  • - Монолитные – с завода-изготовителя они выходят в полностью завершенном виде.

  • - Комбинированные (сборно-монолитные) – часть таких конструкций изготавливается на заводе, но свой завершенный вид они получают уже на стройке, где осуществляется их укладка.

Среди главных преимуществ железобетонных изделий разных типов отметим:

  • - Продолжительный срок службы.

  • - Прочность и надежность.

  • - Быстрая сборка и монтаж (при использовании специальной техники).

  • - Доступная цена.

  • - Стойкость к сейсмической активности.

  • - Огнестойкость.


Почему стоит оформить заказ именно в Конкрейт Груп?

Компания Конкрейт Груп использует исключительно качественные составляющие для изготовления железобетона. 

На всю продукцию есть гарантия. Кроме этого, клиенты компании уже успели оценить и другие ее преимущества:

  • - Большой ассортимент товаров.

  • - Изготовление ЖБИ на заказ.

  • - Простое оформление заказа. Это можно сделать по телефону, е-майлу или через специальную форму на сайте компании.

  • - Быстрая доставка по всей Украине.

  • - Доступные цены, гибкая система скидок.

Железобетонные конструкции – это самый популярный современный строительный материал, который характеризуется множеством преимуществ и доступной ценой.
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