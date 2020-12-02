Где купить железобетон в Украине

Железобетонные изделия из композиционных материалов получили широкое применение при возведении зданий. Это касается как промышленного, так и жилого строительства. Бетон и арматура из стали образуют прочное соединение, которое выгодно отличает ЖБИ от других строительных материалов.





Как заказать ЖБИ

По невысокой цене заказать качественные железобетонные изделия можно в Конкрейт Груп. Копания уже много лет занимается производством ЖБИ и стала самым крупным производителем таких изделий в Киеве. На ее сайте https://ukfreewell.com.ua/ можно выгодно заказать с доставкой любые ЖБ конструкции для современного строительства. При необходимости специалисты компании изготовят ЖБИ по индивидуальному проекту.

Все железобетонные конструкции имеют довольно большой вес, поэтому транспортировка – дело непростое. Но, совершая покупку в Конкрейт Груп, об этом можно не беспокоиться. На сайте компании вы можете заказать доставку ЖБИ в любой город Украины. Также компания предоставляет возможность вызвать технику для быстрой разгрузки стройматериалов из железобетона на объекте.





Характерные особенности железобетона

Основа железобетонной конструкции – это стальная арматура, покрытая слоем бетона. Такой строительный материал выдерживает большие нагрузки, не боится перепадов температуры и воздействия повышенной влажности. Он хорошо зарекомендовал себя и при сжатии, и при растяжении.

Железобетонные конструкции бывают:

- Сборные – процесс сборки и заливки бетоном осуществляется прямо на месте стройки.

- Монолитные – с завода-изготовителя они выходят в полностью завершенном виде.

- Комбинированные (сборно-монолитные) – часть таких конструкций изготавливается на заводе, но свой завершенный вид они получают уже на стройке, где осуществляется их укладка.

Среди главных преимуществ железобетонных изделий разных типов отметим:

- Продолжительный срок службы.

- Прочность и надежность.

- Быстрая сборка и монтаж (при использовании специальной техники).

- Доступная цена.

- Стойкость к сейсмической активности.

- Огнестойкость.





Почему стоит оформить заказ именно в Конкрейт Груп?

Компания Конкрейт Груп использует исключительно качественные составляющие для изготовления железобетона.

На всю продукцию есть гарантия. Кроме этого, клиенты компании уже успели оценить и другие ее преимущества:

- Большой ассортимент товаров.

- Изготовление ЖБИ на заказ.

- Простое оформление заказа. Это можно сделать по телефону, е-майлу или через специальную форму на сайте компании.

- Быстрая доставка по всей Украине.

- Доступные цены, гибкая система скидок.

Железобетонные конструкции – это самый популярный современный строительный материал, который характеризуется множеством преимуществ и доступной ценой.