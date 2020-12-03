«Интер» может расстаться с Лаутаро и продать Эриксена

Миланский футбольный клуб второй год подряд идет в лидерах чемпионата Италии. На этот раз «Интер» уступает в Серии А своим соседям – «Милану». Но уже в ближайшем туре разрыв может сократиться. «Россонери» в гостях будут играть против неудобной «Сампдории», а вот команда Антонио Конте дома примет «Болонью». Футбольные аналитики из букмекерской конторы Леон предрекают дежурную победу «Интеру». На успех миланского клуба предлагают коэффициент 1.50. Котировки на «Милан» можно посмотреть, если открыть приложение Леон или сайт букмекера.





Почему может уйти аргентинская звезда?

Однако для победы в чемпионате Италии «Интеру» явно потребуются усиления во время зимнего трансферного окна. Но сперва клуб должен понять позицию форварда Лаутаро Мартинеса. Авторитетная испанская газета Marca пишет, что аргентинец обратился к агенту Жорже Мендешу, который должен найти новый клуб для игрока. В ближайшее время Лаутаро перейдет в другое агентство, но переход из «Интера» он поручил именно Мендешу. Дело в том, что Мартинес собирается покинуть «нерадзурри» и перейти в команду, где сможет рассчитывать на титулы. В начале года Лаутаро связывали с трансфером в «Барселону,» однако каталонцы из-за смены руководства и проблемы Лионеля Мессии, видимо, свернули переговоры.

Еще один больной вопрос «Интера» – хавбек Кристиан Эриксен. Руководство «нерадзурри» уже заявило, что не будет удерживать игрока, который хочет уйти. Важно найти команду для датчанина. Источники ESPN передают, что подписать 28-летнего Эриксена предложили «Арсеналу» за тринадцать с половиной миллионов евро. Это почти на шесть миллионов меньше, чем «Интер» потратил на приобретение Эриксена у «Тоттенхэма». «Шпоры» точно не хотят возвращать Кристиана, а сам футболист непротив перейти в «Арсенал». Хотя последние семь лет он выступал в составе главного конкурента клуба.

Также «Интер» рассматривает возможность обмена Эриксена на хавбека Иско из «Реала». Как сообщает Sky, между клубами уже состоялись первые контакты о возможном трансфере. Правда, «Реал» оценивает 28-летнего испанца в шестьдесят миллионов евро. Так что, очевидно, что миланцам потребуется оплатить за Иско.





Жиру в Италии?

Зимой лондонский «Челси» не будет удерживать форварда Оливье Жиру, который перестал попадать в состав команды Фрэнка Лэмпарда. Пока что «Интер» сохраняет интерес к французу, уверены в Англии. А вот итальянский инсайдер Николо Скира рассказал, что 34-летний Жиру – трансферная цель «нерадзурри» на январь.

Вместе с ним в «Интер» может перейти полузащитник «Лацио» Луис Альберто. По данным Gazzetta dello Sport, римский клуб может продать игрока из-за недавних высказываний хавбека. Альберто раскритиковал клуб за приобретение самолета на фоне сокращения зарплат в связи с пандемией коронавируса. Позже игрок принес извинения клубу, однако «Лацио» все равно рассчитывает продать испанца. В числе претендентов на Луиса – «Ювентус», «Интер» и «Эвертон».



