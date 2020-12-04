Оплата такси - просто и безопасно через City24

Сколько раз вы сталкивались с таксистами, у которых вечно нет сдачи и оставляли им все не желая искать решение этой мелочной проблемы. А если у вас не оказалось случайно нужной суммы, выбегать искать банкомат оставляя вещи в машине - тоже такое-себе решение.

Такие ситуации призван решить City24, который организовал отдельную категорию для выполнений быстрых транзакций по заранее загруженным реквизитам поставщиков услуг. Оплата такси здесь - простая и быстрая задача: выберите название фирмы и укажите номер позывного водителя. Причем сделать это можно прямо в машине во время поездки, зайдя на официальный онлайн-ресурс с телефона.

Чтобы быстро найти выбранную службу, можно воспользоваться поиском по названию, и совершить платеж на любую нужную сумму. Если жители столицы уже привыкли к пользованию централизованными сервисами с возможностью привязки карты, то для регионов это обычно недоступно.

На сайте City24 вы найдете почти все существующие диспетчерские службы разных городов. Это безопасно, ведь компания имеет многолетнюю историю и ни разу не демонстрировала серьезных сбоев в обработке или осуществлении транзакций. Кроме того она владеет одним из лучших отделов технической поддержки среди конкурентов. В случае появившихся вопросов вы всегда сможете дозвониться оператору и уточнить интересующие вас детали.

Онлайн-сервис имеет прямые договоренности с фирмами, поэтому предоставляет минимальную комиссию за осуществление банковского перевода без любых других начислений.

Расплатиться за услуги при желании вы также можете в терминале самообслуживания, используя наличные. Для осуществления переводов сервис использует самые современные стандарты безопасности и протоколы передачи данных, информация о которых никогда не попадет в третьи руки, так как система сохраняет их в децентрализованном шифрованном виде, и не передает по открытым каналам коммуникации.

Платеж может быть осуществлен всего за пару минут и не требует каких либо дополнительных подтверждений со стороны отправителя или получателя. Если вы не уверены, что такая возможность присутствует выбранном вами такси, проверьте данную информацию по поиску, или задайте вопрос оператору при заказе. Он должен быть осведомлен о такой возможности и непременно предоставит вам всю необходимую сопутствующую информацию.