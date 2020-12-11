Canada Goose - самые теплые пуховики в мире

Компания имеет статус производителя самых теплых пуховиков в мире. Мы думаем, что полярникам, и альпинистам можно поверить, что куртки от данного бренда действительно способны выдержать любые температуры в пределах разумного. Путь развития бренда начался еще в 1957, хотя изначально это была небольшая компания по изготовлению теплых спортивных костюмов и других предметов повседневного гардероба.

В 70-х годах фабрика начинает выпуск верхней одежды, предназначенной для муниципальных служб и лесников. Как известно, канадский климат довольно суров, и такие изделия должны были выдерживать суровые погодные условия.

С успешным запуском у фирмы меняется владелец, а на свет появляется бренд, который в будущем для европейского покупателя будет назван Canada Goose. Почему так - бренд столкнулся с трудностями оформления торговой марки для экспорта, и несколько изменил первоначальное имя. Стоит рассказать, как канадская марка получила популярность по всему миру. Изначально она пользовалась большим спросом среди альпинистов и полярников. Продукция использовалась для снаряжения экспедиций, в том числе фирма выпускает специальную амуницию вроде снегоступов.

Начиная с 90-х это было отмечено кинематографом. Особенно взрывным было появление фирменной продукции в блокбастере “Послезавтра”, по сюжету которого в мире начинается новый ледниковый период, а главных герой возвращается в поисках сына в скованных льдами Нью-Йорк одетый с ног до головы в одежду бренда. Конечно после столь наглядной презентации возможностей не осталось сомнений, что фирменные пуховики - это функциональные и практичные вещи для любых условий.





Каждая модель разрабатывается таким образом, чтобы обеспечивать максимальное сохранение тепла, при этом защищая от ветра и влаги. В производстве применяют пух канадского гуся, добываемый гуманным путем.

Также в конструкции используются натуральные премиальные ткани, которые проходят многоэтапную обработку для придания уникальных свойств, а само изделие крайне износостойкое и прослужит вам долгие годы. Конечно у всего есть цена, однако в данном случае она абсолютно оправдана.

Продукцию лейбла сложно найти в Украине, однако приобрести ее с гарантией качества вы можете у официального представителя. Таким является мультибрендовый интернет-бутик Saks’85, в котором вы можете приобрести оригинальные товары онлайн с доставкой в любой регион.