Прибор для измерения сатурации - важная информация о нем

Прибор для измерения сатурации в это непростое время применяется не только в медицинских, специализированных учреждениях. Но и в домашних условиях, достаточно часто. Кислород – основа жизни на нашей планете. А его дефицит в крови человека крайне опасен. Такие аппараты, как пульсоксиметры на палец, определяют степень кислородного насыщения, быстро и достаточно точно. Далее в этом материале – важнейшая информация об измерителе сатурации.

Как работает прибор?

И сложный профессиональный пульсоксиметр, и обычный напалечный работают по схожему принципу. Состоит устройство из монитора и датчика. Датчик присоединяют к части тела (к уху, крылу носа, пальцу). Лучи света (красного, инфракрасного) проходят сквозь ткань. Длина луча меняется в прямой зависимости от того, насколько гемоглобин хорошо насыщен кислородом. Далее данные медицинский аппарат обрабатывает и показывает наглядно на экране. Отдельные модели умеют подавать сигнал в случае наличия опасной гипоксии. Также выводят данные о частоте пульса и сокращении сердца графиком.

В наше время самым популярным является портативный пульсоксиметр. Такой прибор прост в использовании, доступен для домашнего применения. Демонстрирует результаты понятно и наглядно. Именно такие модели, и многие другие, предлагает интернет каталог Med-magazin.ua. Цена приборов здесь радует разумностью, а сервис – высоким уровнем.

Кому необходим измеритель кислорода?

Пульсоксиметр – устройство крайне полезное, не только для тех, кто лечится от коронавируса в условиях дома. Проверять самостоятельно уровень собственного кислорода полезно во многих иных случаях. И важно, что точность показания у качественного прибора достаточная.

Проблемы с кислородом могут быть у таких людей:

- заядлых курильщиков;

- людей с хроническими недугами легких (астмой, бронхитом, ХОБЛ);

- пациентов с патологиями сердца;

- людей с ожирением и с другими недугами.





Для чего необходимы измерители уровня кислорода?

Цель использования пульсоксиметра – вовремя выявить нарушения, чтобы обратиться за помощью к врачу. Чтобы получать точные показания, важно не только уметь пользоваться прибором. Но и помнить и соблюдать главные правила его применения. Уровень заряда должен быть достаточным, сам прибор – чистым и без пыли. Пациент в процессе измерения не должен двигаться. Кожа в зоне измерения должна быть чистой, сухой, без лака или крема. Не должно быть яркого света, перепадов температуры, электромагнитного излучения.