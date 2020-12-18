Почему «Барселоне» пора отпустить Месси

Свершилось! После двенадцати сыгранных матчей «Барселона» ворвалась в еврокубковую зону. В перенесенном поединке девятнадцатого тура каталонцы одолели «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 и оказались на пятом месте в турнирной таблице, напоминает портал Online Bookmakers. Впервые за долгое время «сине-гранатовые» одержали две победы подряд в Примере, а у басков и вовсе выиграли, проявив характер. Это ли не успех?

В этом утверждении совершенно нет иронии. Все, кто видел, как играет в нынешнем сезоне «Барселона», не должны испытывать иллюзий относительно перспектив каталонского клуба. Выбирая между оптимизмом и пессимизмом, остановимся где-то посредине: подопечным Рональда Кумана не стать чемпионами, но они должны финишировать в зоне еврокубков. Почти словами классика из легендарного фильма «Залечь на дно в Брюгге», хоть там и говорилось о «Тоттенхэме».

Ключевой футболист

Пожалуй, столь неоднозначного сезона в исполнении «сине-гранатовых» не доводилось видеть со времен Жоана Гаспара. Ту эпоху и нынешнюю роднит корень проблем: во всем виноват президент клуба. Сейчас, правда, у каталонцев вовсе нет полноценного управленца, ну да выборы уже «на носу». Зато у «Барсы» есть символ побед последних десятилетий, неувядающий Лионель Месси.

Впрочем, это утверждение достаточно спорно. Лучшие годы аргентинца явно позади, и пользы от него для нынешней «блауграны», пожалуй, почти нет. Это не значит, что Месси больше не способен демонстрировать футбол высочайшего уровня — вполне вероятно, его игрой еще будут восхищаться, но уже не каталонские болельщики. Есть вещи, которые стоит делать вовремя. Например, уходить. И отпускать, когда тебя об этом просят.

Неймар не скрывает того, что ждет Месси в «ПСЖ». Переход вполне возможен.

Летом этого года Месси хотел покинуть «Барселону» и просил его отпустить. В его контракте с клубом даже был пункт о том, что Лео практически в любой момент может перейти в другую команду. Но у бывшего президента «сине-гранатовых» «затряслись поджилки», и он нашел отговорку для того, чтобы удержать аргентинца. Решение одновременно и эгоистичное, и крайне глупое. Не факт, что Лео сделал для «Барсы» все, что мог, но клубу в нынешних условиях он уже ничем не поможет. Его история на «Камп Ноу» должна была завершиться. И в память о многочисленных заслугах Лионеля можно было бы его отпустить. Это решение получилось бы тяжелым и эмоциональным, но правильным. Оно принесло бы пользу как футболисту, так и самому клубу. Последнему — в будущем, но это неоспоримый факт.

Ждут в новом месте

Месси следующим летом, когда он наверняка покинет «Барселону» в качестве свободного агента, исполнится 34 года. Он уже и близко не столь результативен, как в лучшие сезоны. Редко ускоряется на поле, «мажет» со штрафных, в его глазах почти не появляется тот огонь, который заставлял Лео творить чудеса. Он играет почти без желания — просто потому, что надо, через силу. Он хочет попробовать силы в другом месте. Возможно, в Париже, который хочет и аргентинца, и Криштиану Роналду, сохранив при этом нынешних звезд, дабы совсем уже поразить весь футбольный мир. Учитывая специфику Лиги 1, там Месси сможет играть и до сорока, показывая по фокусу не чаще раза в неделю и «оживая» для матчей в Лиге чемпионов. Можно делать ставки в букмекерских конторах на то, что в таком случае «ПСЖ» точно выиграет еврокубок.