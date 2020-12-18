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18 декабря 20, 10:05
Квіти в коробках
шикарні букети квітів
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Завжди хочеться дивувати оригінальними і незвичайними подарунками, адже як приємно бачити щасливі очі, якщо сюрприз вдався. Квіти дарують одержувачу не тільки естетичне задоволення, а й повною мірою передають ваше ставлення до одержувача

Квіти в коробці - це те, що робить букет незвичайним і виглядає він набагато цікавіше, ніж звичайний.

Писком моди є шикарні букети квітів в капелюшних коробках з квітів одного або декількох видів з додаванням всілякої зелені, різні варіанти оформлення, розміри, колірні рішення і зміст такої композиції підійде для абсолютно будь-якого святкування, будь - то ювілей дорогої для вас людини, день народження кращої  подруги або навіть підвищення колеги по службі.

Сучасна флористична спрямованість пропонує широкий спектр рішень створення квіткової композиції в коробці.  Флористи бутика Dicentra із задоволенням можуть створити композицію як зі стандартних, всім знайомих квітів, так і незвичайних видів квітів і зелені.  Ви можете скористатися готовими варіантами вибравши їх в каталозі перейшовши за посиланням https://dicentra.ua/kompoziczii-v-korobke/, або ж за допомогою флористів салону зібрати індивідуальну композицію.


Переваги букетів в капелюшних коробках:

  • - При постановці квітів на флористичну губку, їх стебла підрізають коротше, що дає квітам жити довше і харчуватися краще водою.

  • - Квіти на флористичній губці добре «стоять», і навіть при транспортуванні композиція не втратить своєї первісної форми.

  • - Такий букет легко вручити на будь-яке свято і дуже зручно піднести одержувачу.

  • - Такій композиції не потрібно міняти воду, адже такі букети вимагають мінімального догляду, потрібно всього лише покласти пару кубиків льоду на вже суху поверхню губки.

  • - Такий букет ніколи не залишиться без води, і простоїть довше, в чому його великий плюс.

  • - Для них не потрібно шукати ємність.

Великий асортимент салону Dicentra дозволить вибрати вам кращу композицію, а також швидко і просто замовити букет з доставкою через сайт.  Вам варто лише зробити пару кліків на сайті оформивши покупку, і вже через 2 години квіти виявляться в руках у винуватця свята.  Доставка квітів - це дуже зручний варіант, адже така послуга дозволить зробити сюрприз людині навіть якщо ви перебуваєте в сотнях кілометрів один від одного.
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