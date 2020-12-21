Как происходит детоксикация от наркотиков

Детоксикация — первый и очень важный этап в реабилитации людей с наркозависимостью. Суть этого процесса в выводе наркотических веществ и продуктов их распада из организма. Именно детоксикация снимает симптомы ломки, а это начало пути к нормальной жизни, без зависимостей.

Зачем это нужно

В процессе приема запрещенных веществ организм наполняется продуктами их распада. Такой процесс опасен тем, что токсины способны вступать в метаболические связи и замещать естественные элементы. Типичным местом накопления являются: мозг, печень, жировой слой.

Причем удерживаться там они могут 2-3 года. Даже если прекратить прием веществ, токсины будут оставаться в организме. Они чаще всего полностью не выводятся и продолжают отравлять организм. Опасность также в том, что со временем яд, который накопился за годы приема, будет действовать.

Именно поэтому детоксикация от наркотиков – необходимый процесс. Прекращение приема вызывает ломку, для этого состояния характерны:

- жар;

- судороги;

- сухость во рту;

- галлюцинации и другие.

Самостоятельно справиться со всем этим человеческий организм просто не может. Убрать такие дискомфортные ощущения помогает детоксикация.

Основные функции

Задачами детоксикации являются:

- очищение организма от токсинов;

- улучшение функционирования внутренних органов;

- нормализация работы нервной системы;

- восстановление физиологического течения обменных процессов;

- возвращение к нормальной работе иммунной системы.

Этап детоксикации необходим, ведь без него полноценная реабилитация невозможна.

Как это происходит

Процесс выведения из организма наркотических токсинов – это комплексная процедура, которая включает большой перечень мер. Основные этапы:

- медикаментозное выведение;

- психологическая терапия;

- диета;

- физические нагрузки.

Только в комплексе эти методы помогают перейти на следующий этап реабилитации от наркозависимости.

Медикаментозная детоксикация

Основная часть всего процесса детокса – это применение медикаментов. Они способствуют ускорению вывода продуктов распада наркотиков. Удобнее всего применять капельницы с лекарствами. Группы препаратов, которые могут использоваться:

- наркотические анальгетики;

- нестероидные противовоспалительные препараты;

- антидепрессанты;

- снотворное;

- гипотензивные средства.

Если интоксикация очень сильная, то применяется глубокая чистка крови – плазмаферез. Существенно облегчить состояния поможет также ксенотерапия. Результатами введения ксенона являются обезболивание, нормализация работы сердца, стабилизация давления.

Психотерапия как часть детоксикации

Помощь квалифицированных психологов наркозависимому действительно очень нужна. Токсины вызывают не только изменения на органическом уровне — страдает личность человека. Он начинает испытывать психологическую зависимость. Врач поможет понять и принять лечение. Методики терапии могут быть разными: групповые или индивидуальнее занятия, часто применяются разнообразные авторские методики.

Диета, спорт, трудовая деятельность

Правильному питанию должное внимание уделяется не всегда, но именно полноценный рацион поможет справиться с первым этапом реабилитации легче и быстрее. Меню должно быть насыщено витаминами, аминокислотами, углеводами. Минимизируются жирное, соленое, сладкое. Важно обильное питье – оно помогает очистить организм естественным способом.

Еще одна методика детоксикации – это физическая нагрузка. Спорт и труд – отвлекают, а также способствуют ускорению метаболизма. Что тоже помогает быстрее вывести токсины.