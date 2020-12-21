Наркомания - болезнь, как вылечиться от этой болезни

Лечение наркомании в основном преследует одну цель: освободить пациента от фактора, сделавшего его зависимым, разобраться в причинах формирования зависимости, и дать человеку жизненные ориентиры, которые он утратил в период употребления, и вооружить опытом выздоровления от наркозависимости, которым пользуются многие люди, и живут благополучной жизнью без наркотиков. Так же все мы должны понимать, что зависимый, через своё отрицание будет всячески сопротивляться лечению в стационаре, для прохождения курса реабилитации и восстановления личности(как залог успеха, иначе шансы минимальны), и будет давать различные обещания, под любым предлогом, что он сам справиться с этим, но на практике видим, всё это ложь и манипуляции, для того чтобы продолжать употребление, и стараться это делать скрытно от родных, но в итоге проигрывают от этого все, и сам зависимый, и обманутые родственники.





Здесь нужно занять определённую позицию к зависимому, и по-другому никак. Ожидается, что после прохождения курса лечения наркомании зависимый перестанет употреблять данное психоактивное вещество и будет практиковать определенное поведение, и новый созидательный стиль жизни, искореняя зависимое деструктивное поведение, приобретенное в употреблении. Ожидается, что этот процесс уменьшит вредные последствия зависимости пациента и позволит ему вернуться к нормальному функционированию в обществе.





Лечение наркомании и терапия зависимостей основана на различных психотерапевтических взаимодействиях. Иногда пациентам действительно назначают какое-то фармакологическое лечение, но в лечении зависимости оно играет вспомогательную роль и используется, например, когда у пациента диагностировано явное расстройство психики (затем могут быть прописаны психокорректирующие препараты). Многочисленные медицинские взаимодействия также могут быть реализованы у пациентов на начальном этапе лечения зависимости, так называемый Детокс, направлен на устранение у пациента симптомов физической зависимости от психоактивных веществ (детоксикация применяется в основном при наркомании и алкоголизме).





Правильная терапия зависимости основана на таких взаимодействиях, как:





- перепрограммирование (обучение пациента новому здоровому образу жизни и взглядам);

- первичная консультация;

- индивидуальная психотерапия;

- групповая психотерапия;

- работа с тягой, индивидуальные занятия с психологом;

- обучение навыкам ( по программе 7 навыков выздоравливающего наркомана и алкоголика);

- терапевтическая среда ( благоприятная дружеская атмосфера в группе);

- терапия, ориентированная на решение;

- групповая поддержка после выписки ( посещение групп взаимопомощи в городе, вне стационара).





Общая продолжительность курса лечения может показаться некоторым людям относительно большим, но безусловно, стоит пройти его, когда человек испытывает какую-то зависимость. Методы используемые в лечении наркомании, позволяют вырваться из ловушки зависимости, которая может просто начать контролировать жизнь человека, делая ее невыносимой. Восстановление контроля над собственным поведением и свободой выбора, определенно улучшает качество жизни человека, а также всего его окружения, и самое главное, есть все шансы стать социально эффективным в обществе, и быть счастливым человеком.





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