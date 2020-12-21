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21 декабря 20, 15:05
Наркомания - болезнь, как вылечиться от этой болезни
Лечение наркомании
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Лечение наркомании и терапия зависимостей основана на различных психотерапевтических взаимодействиях
Лечение наркомании в основном преследует одну цель: освободить пациента от фактора, сделавшего его зависимым, разобраться в причинах формирования зависимости, и дать человеку жизненные ориентиры, которые он утратил в период употребления, и вооружить опытом выздоровления от наркозависимости, которым пользуются многие люди, и живут благополучной жизнью без наркотиков. Так же все мы должны понимать, что зависимый, через своё отрицание будет всячески сопротивляться лечению в стационаре, для прохождения курса реабилитации и восстановления личности(как залог успеха, иначе шансы минимальны), и будет давать различные обещания, под любым предлогом, что  он сам справиться с этим, но на практике видим, всё это ложь и манипуляции, для того чтобы продолжать употребление, и стараться это делать скрытно от родных, но в итоге проигрывают от этого все, и сам зависимый, и обманутые родственники.

Здесь нужно занять определённую позицию к зависимому, и по-другому никак. Ожидается, что после прохождения курса лечения наркомании зависимый перестанет употреблять данное психоактивное вещество и будет практиковать определенное поведение, и новый созидательный стиль жизни, искореняя зависимое деструктивное поведение, приобретенное в употреблении. Ожидается, что этот процесс уменьшит вредные последствия зависимости пациента и позволит ему вернуться к нормальному функционированию в обществе.

Лечение наркомании и терапия зависимостей основана на различных психотерапевтических взаимодействиях. Иногда пациентам действительно назначают какое-то фармакологическое лечение, но в лечении зависимости оно играет вспомогательную роль и используется, например, когда у пациента диагностировано явное расстройство психики (затем могут быть прописаны психокорректирующие препараты). Многочисленные медицинские взаимодействия также могут быть реализованы у пациентов на начальном этапе лечения зависимости, так называемый Детокс,  направлен на устранение у пациента симптомов физической зависимости от психоактивных веществ (детоксикация применяется в основном при наркомании и алкоголизме).

Правильная терапия зависимости основана на таких взаимодействиях, как:

- перепрограммирование (обучение пациента новому здоровому образу жизни и взглядам);
- первичная консультация;
- индивидуальная психотерапия;
- групповая психотерапия;
- работа с тягой, индивидуальные занятия с психологом;
- обучение навыкам ( по программе 7 навыков выздоравливающего наркомана и алкоголика);
- терапевтическая среда ( благоприятная дружеская атмосфера в группе);
- терапия, ориентированная на решение;
- групповая поддержка после выписки ( посещение групп взаимопомощи в городе, вне стационара).

Общая продолжительность курса лечения  может показаться некоторым людям относительно большим, но безусловно, стоит пройти его, когда человек испытывает какую-то зависимость. Методы  используемые в лечении наркомании, позволяют вырваться из ловушки зависимости, которая может просто начать контролировать жизнь человека, делая ее невыносимой. Восстановление контроля над собственным поведением и свободой выбора, определенно улучшает качество жизни человека, а также всего его окружения, и самое главное, есть все шансы стать социально эффективным в обществе, и быть счастливым человеком.

В заключение хочется добавить, что дополнительную информацию вы можете получить дистанционно от наших сотрудников либо на нашем официальном сайте
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