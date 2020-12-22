Как выбрать пылесос Karcher?

Пылесосы Керхер имеют множество характеристик, так что выбрать себе устройство по вкусу сможет каждый. Компактные и промышленные, моющие и классические — огромный ассортимент представлен в каталоге y.ua/pylesosy/karcher, а любые подробности о выбранной модели расскажут специалисты интернет-магазина Цифра. Рассмотрим основные характеристики представленных пылесосов.

Какой тип пылесоса лучше выбрать?

Пылесосы Karcher представлены несколькими типами: классический, моющий, промышленный и вертикальный. Модели отличаются мощностью, габаритами, видом уборки и комплектацией. Выбирая пылесос, необходимо учитывать, для каких целей он будет использоваться и какого размера помещение, в котором планируется его применять. Ведь правильно выбранное устройство сделает уборку быстрой, эффективной и качественной.

Классические модели Karcher

Это привычный всем вид техники, который до недавнего времени был почти в каждом доме. Классические пылесосы Керхер предназначены для сухой уборки. С помощью разных насадок они эффективно очищают от пыли и мусора различные напольные покрытия: от линолеума до паркета. Среди таких моделей стоит обратить внимание на Karcher SV 7 (1.439-410.0), DS 6 Premium (1.195-240.0), NT 22/1 Ap (1.378-600.0).

С мешком

Привычный пылесос со сменными пылесборниками. Одноразовые бумажные и синтетические мешки меняются после каждого заполнения. Тканевые можно использовать определенное количество раз, просто вытряхивая мусор и устанавливая пылесборник на место.





С контейнером

Пылесосы Karcher с таким типом пылесборника отличаются практичностью. Пластиковая емкость для мусора не требует замены, так что о постоянном приобретении мешков на замену можно забыть. Контейнер очень легко чистить и его заполненность никак не повлияет на мощность работы устройства.

Аквафильтр

Стоит отдельно отметить эффективность этого типа пылесборника-фильтра. Его особенность заключается в наличии резервуара с водой, который задерживает пыль и мусор, а воздух не пересушивается после уборки. Аквафильтр в пылесосах Керхер имеет такие преимущества:

не выпускает пыль, так что уборку можно делать реже;

очищает и увлажняет воздух;

справляется с уборкой пролитых жидкостей;

имеет более длительный срок службы.

Из недостатков же стоит учесть:

высокую стоимость по сравнению с другими видами пылесборников;

достаточно большие габариты;

очищение и уход за емкостью после каждой уборки.

Моющие пылесосы

Моющие модели отличаются более широким спектром возможностей. Они подходят как для сухой, так и для влажной уборки. Кроме того, очистить ими можно буквально любые поверхности, стоит только поменять насадку. Убирать можно с моющим средством или без него, на усмотрение владельца. При выборе недорогих, но эффективных моделей, стоит обратить внимание на пылесос Karcher FC 5 (1.055-500.0), SE 4002 и им подобные. Моющие устройства имеют неоспоримые преимущества:

возможность сухой и влажной уборки;

увлажнение воздуха;

эффективная фильтрация пыли;

очистка любых поверхностей;

сохранение чистоты на более длительное время.

Недостатками можно считать:

более высокая цена;

регулярный и тщательный уход за контейнерами.

Вертикальные швабры-пылесосы

Эти компактные модели придутся по вкусу любителям быстрой уборки и для небольших помещений. Пылесосы Керхер вертикальной конструкции по форме напоминают швабру, очень легкие по сравнению со стандартными моделями и эргономичные, что делает уборку более приятной. Такие устройства работают от аккумулятора, так что никакие шнуры под ногами болтаться не будут.

Пылесосы-швабры оснащаются разными видами фильтров, от чего их цена может довольно сильно варьироваться, но подобрать себе компактное и надежное устройство не составит труда. К минусам этих пылесосов можно отнести разве что небольшой объем контейнера и относительно низкую мощность, а это значит, что для больших помещений они не подойдут. В каталоге представлено множество разных моделей такого типа, определиться с выбором которых помогут фото и подробные характеристики в карточке каждого товара.

Промышленные и профессиональные пылесосы Karcher

Таким видом пылесосов чаще всего пользуются в клининговых компаниях для уборки больших пространств офисов и производств. У них большой объем пылесборника и высокая мощность работы. Для бытовых целей такие модели могут быть не актуальны, хотя профессиональными пылесосами довольно часто пользуются для уборки больших частных домов. Среди подобных агрегатов советуем обратить внимание на пылесосы Karcher NT 65/2 Ap (1.667-291.0), NT 50/2 Me Classic (1.667-030.0) и T 12/1 (1.355-100.0).





Важные критерии выбора техники

Помимо перечисленных параметров, перед покупкой нужно изучить еще некоторые важные технические характеристики пылесоса:

мощность;

фильтры;

насадки.

Как определиться с мощностью

Потребляемая мощность пылесоса показывает, какую нагрузку на сеть дает устройство. А мощность всасывания — непосредственно эффективность работы. Для небольших помещений стоит выбирать пылесос Керхер с небольшой мощностью. Но для просторных больших площадей лучше всего подойдут устройства от 1 000 Вт. Также стоит учитывать, что пылесосы с контейнером будут работать одинаково эффективно независимо от заполненности пылесборника, тогда как при постепенном заполнении мешка мощность будет снижаться.

Разнообразие фильтров в пылесосах Karcher

От типа фильтра зависит то, насколько чистым будет выходящий из пылесоса воздух и, соответственно, эффективность и ощущение чистоты после уборки. Систему фильтрации следует выбирать исходя из личных потребностей, учитывая наличие детей, домашних животных и прочие подобные факторы. В пылесосах Karcher используются такие виды фильтров:

бумажный;

губчатый;

тканевый;

микрофильтр;

аквафильтр;

HEPA.





Комплектация

Разнообразие насадок сделают уборку с пылесосом Керхер максимально быстрой и комфортной. Они позволяют добраться даже в самые труднодоступные места и очистить разные виды поверхностей. Подбирать комплектацию насадками нужно, опираясь на поставленные перед устройством задачи. Основными видами сменных насадок являются:

для сухой/влажной уборки;

для разных материалов поверхностей;

для мягкой мебели;

насадка-щетка;

щетка малая;

щелевая;

турбо- и электрощетка.