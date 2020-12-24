Что подарить подруге, с которой вы давно не виделись?

И если вы совершенно не представляете, что подарить подруге, с которой вы уже достаточно давно не виделись, то этот материал точно для вас.

Скретч постер

Достаточно неплохой вариант для подарка, ведь он действительно очень необычный и понравится фактически каждому. Ведь верхний слой этого постера можно стирать с помощью монетки и наглядно видеть, как именно он будет меняться. А вот что это будет: карта мира, мотивационный постер, список дел на год или что-нибудь другое, тут решать уже конечно вам!

Кулон или браслет

Еще некоторое время назад существовала традиция дарить подруге на память украшение, особенно если такое же или его половинка остается у вас. Сейчас можно тоже делать что-нибудь подобное, а в качестве таких украшений лучше выбирать что-либо универсальное, а именно браслет или кулон.









Сертификат

Если вы давно не виделись и вы просто не представляете, что именно ей подарить, то лучшим решением будет приобрести сертификат от bodo! Ваша подруга с его помощью сможет испытать много новых ярких впечатлений, что априори ей понравится. Это может быть сертификат в спа салон, купон в ресторан грузинской кухни, на мастер класс по гончарству, она сможет побывать в контактном зоопарке, на картинге и так далее.

Рюкзак

Очень практичный и популярный вариант для подарка! Ведь такой рюкзак можно будет брать с собой на учебу, работу, в поездки и просто прогуливаться с ним по городу. Советуем вам выбирать современные изделия с так званой "антивор" системой, тогда все ее личные вещи точно останутся в полной сохранности!

Павербанк

Для тех, кто хочет подарить презент, которым подруга точно будет пользоваться этот вариант один из самых очевидных. Ведь у каждого их нас есть один или даже несколько гаджетов, которые нуждаются в том, чтоб их нужно было заряжать, но при этом, доступ к розетке есть далеко не всегда. Так что можете смело приобретать для подруги павербанк, причем можно выбирать девайсы с оригинальным принтом или и вовсе заказать именную надпись.









Косметические средства

Если вы ищите подарок для подруги и достаточно неплохо ориентируетесь в ее вкусах, то вы всегда можете остановить свой выбор на различных косметических средствах. Это могут крема для лица или рук, лосьоны, скрабы, маски, а могут быть и средства для создания идеального макияжа, а именно бронзер, пудра, тональный крем, тени для век, тушь, помада и тому подобное.

Печенье с предсказаниями

Для тех, кто любит дарить что-нибудь забавное и необычное этот вариант можно назвать одним из самых лучших. Ведь в каждой такой печеньке будет спрятано предсказание для вашей подруги и, поверьте, ей будет интересно находить их и читать. Сделать вы такое печенье можете самостоятельно, а можете купить его уже в готовом виде и в симпатичной коробочке.

И пусть ваши встречи с подругой будут как можно чаще и происходить они будут не только на праздники, но и в другие дни!