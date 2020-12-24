Компания Madanes застрахует от критических болезней

Израильская страховая компания Madanes предоставляет свои услуги в Украине при помощи своих партнеров, компаний: «Країна», «АльфаСтрахование», «ARX» и «ТАС».

Во всем мире становится всё более популярным вид медицинской страховки от критических болезней, поэтому руководители Madanes вполне обосновано решили продвинуть такой продукт и на рынок Украины. К несчастью, рост и количество заболевших онкологией в Украине довольно высокий. Как утверждают исследования, каждый 125 гражданин Украины болеет онкологическими заболеваниями, что примерно одинаково с Европой. Стоит отметить, что в отличие от Европы, в Украине несвоевременно диагностируют онкологические заболевания, поэтому процент пациентов ,которым удается продлить жизнь на 20% меньше, чем у соседей.

Статистика работы компании Madanes в Украине

В прошлом году в пилотном формате Madanes застраховала не менее 3000 человек, где 2/3 были взрослые и 1/3 дети, а также было зарегистрировано три страховых случая. Для подобных клиентов страховка компенсирует расходы на лечение в известных клиниках ЕС, Украины, Южной Кореи и Израиля до одного млн. евро. Важно, что стоимость страхового полиса стоит минимум от 35 до 1 тыс. евро в год (на цену влияет пакет услуг, возраст). Как правило, отечественные корпоративные клиенты выбирают пакет страховых услуг - 50 евро за одного человека.

К сожалению, наши сограждане не относятся к онкологическим заболеваниям серьезно до тех пор, пока эта проблема не коснется лично их или их близких. Реальность такая, что болезнь обнаруживают на поздних стадиях, когда лечение и излечение слишком дорого стоит.

Стоит понимать, что лечение довольно дорогое, хоть в Украине и есть квалифицированный персонал, оборудование, методология лечения, но все это будет не эффективно без соответствующих финансовых вливаний, – подчеркивает Стас Островский, руководитель развития бизнеса Madanes. В основном, такая беда наступает спонтанно и человек не знает, куда ему податься, учитывая, что финансов не хватает и везде в стране бюрократия. К счастью, сегодня на рынке Украины существует действенное решение в виде медицинского страхования от компании Madanes.

Медицинская компания Madanes — один из самых авторитетных провайдеров, что касается услуги страхования от критических болезней. Она обеспечивает страховкой два млн. клиентов со всех уголков мира, а это порядка $350 млн. страховых выплат в год.