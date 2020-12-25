Вид на жительство в Киеве получить довольно просто

В основном это выходцы из африканских и азиатских стран, приезжающие в европейскую страну для повышения уровня своей жизни. Как оказывается сделать это весьма просто, ведь для получения вида на жительство в Киеве – в столице европейского государства, достаточно иметь такой документ как разрешение на работу в Украине. Он же, в свою очередь, выдаётся в государственном органе на основании приглашения на работу от украинской компании, а также ещё по некоторым других причинам, например, таким, как работа в посольстве и т.д.

Самой распространенной причиной получения разрешения на работу, что даст возможность получить и вид на жительство в Киеве, является приглашение на работу, а для его получения действительно нужно быть специалистом высокого профиля в своей сфере. Это крайне важно, чтобы украинский работодатель хотел взять на работу иностранца.

Также зачастую на желание взять на работу иностранца в Украине влияют и такие факторы как:

- отсутствие квалифицированных кадров в Украине (в том числе по причине массового выезда в страны Евросоюза для работы там);

- отличного знания иностранного языка иностранцев, желательно по этническому признаку (крайне важно при работе украинской компании с зарубежными партнёрами, поставщиками и подрядчиками);

- сравнительно невысокая оплата труда по сравнению с украинскими специалистами (да, действительно так, в некоторых сферах бизнес, например, в IT, украинцы отказываются от заработных план на уровне тысячи или даже двух тысяч долларов, а для иностранца с менее развитой страны, который хочет также и получить вид на жительство в Киеве и жить в этом городе долго и счастливо, такой заработной планы будет вполне достаточно при аналогичном, или даже более высоком уровне знаний в своей сфере работы).

На самом-то деле, причин по которым иностранцы устраиваются на работу в украинские компании может быть намного больше и этот вопрос более индивидуальный, главное, что всем им потребуется разрешение на работу в Украине, чтобы легально работать на её территории, а также и вид на жительство в Киеве или в любом другом городе Украины, без разницы, чтобы проживать на территории Украины на законных основаниях, и, по сути, быть практически приравненными по правам к украинцам.

Получить разрешающие документы очень просто, ведь Украина, как государство, открыта для ценных зарубежных кадров, и если иностранец действительно хочет жить и работать в Украине, платя налоги и повышая экономический уровень страны, то преград для этого нет совершенно никаких.