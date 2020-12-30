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30 декабря 20, 19:51
Анна Тигипко про izibank: бета-версия расширяется
izibank
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Основательница izibank Анна Тигипко сообщила, что мобильное приложение банка, которое работает в стадии бета-тестирования, получило расширение

Это касается того, что теперь приложение izibank доступно не только пользователям смартфонов под управлением операционной системы Android (izibank доступен в PlayMarketс начала осени текущего года), а и для пользователей смартфонов от компании Apple, работающих под iOS. Для установки izibank на iPhone или iPad, нужно делать это посредством приложения TestFlight.

Как рассказывает Анна Тигипко, – после запуска бета-версии приложения izibank, вся команда, которую она и возглавляет, работает в формате «нон стоп», чтобы совершенствовать свою разработку, а также исправлять возможно имеющиеся ошибки, ведь для этого и нужен формат бета-тестирования, в котором сейчас и работает izibank. Что же касается запуска версии приложения izibank для устройств на iOS, то Анна Тигипко комментирует его как крайне важное событие, так как этот вопрос вызывал большой интерес у пользователей. 

Что сейчас доступно в приложении izibank?

Уже сегодня пользователи, которые загрузили приложение izibank и получили платежную карту одним из предложенных способов, могут получать следующие банковские услуги:

- пополнять карточный счёт и осуществлять переводы средств на карты других банков;

- пользоваться кредитным лимитом, который предоставляется на привлекательных условиях (72 дня льготного периода распространяющегося на все расходы по карте, 3,08% в месяц за пользование кредитным лимитом, в случае выхода из льготного периода, а максимальная сумма кредитного лимита – 200 тыс. гривен);

- оплачивать коммунальные платежи, а также пополнять счёт на мобильном без комиссии (кроме этого Анна Тигипко обещает расширять количество компаний-партнеров, чьи услуги можно будет оплатить без комиссии прямо в приложении);

- открывать виртуальные карточные счета, как в гривне, так и в иностранных валютах;

- открывать депозиты, а также полноценно управлять ими;

- связываться со службой поддержки клиентов в любое время в любом месте посредством приложения и онлайн мессенджеров.

Уже сегодня получение карты от izibank доступно практически в каждом областном центре, а количество городов с пунктами выдачи постоянно растёт. При желании карту можно получить и заказав бесплатную доставку курьером. 
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