Credit-Pro - как оперативно получить онлайн-кредит

Простая система сделала интернет кредиты доступными для большинства людей. На сегодняшний день этим пользуется каждый 8 украинец.





Плюсы онлайн кредитов

Главные достоинства онлайн займов:

Не понадобится указывать цель выдачи.

Минимум документации: нужен только паспорт.

Кредиты выдаются без проверки кредитной истории: https://credit-pro.com.ua/bez-proverki-kreditnoi-istorii.

Лояльное отношение к клиентам, требований только 2: возраст старше 21 года и наличие украинского гражданства.

Вам и вашим родным не будет никто звонить, чтобы проверить личность.

Удобный график работы. Получить денежные средства можно вечером или в выходной.

Возможность получить денежные средства, не выходя из дома.

Получить нужную денежную сумму клиент сможет за 5-20 минут.

Услугами МФО очень часто пользуются те, кому трудно получить денежные средства в обычном банке. Это фрилансеры, женщины в декрете, студенты, люди без официального трудоустройства и пенсионеры. Даже люди с плохой кредитной историей, могут рассчитывать на займ.

Особенности сервиса кредитования Credit-Pro

Credit-Pro позволяет оформлять кредит на любые нужды буквально за 5 минут. Первым делом необходимо определить срок кредита и денежную сумму, потом — ответить на простые вопросы. Клиенты сервиса заполняют заявку, вводят номер телефона, ФИО, номер и серию паспорта. Этого достаточно, чтобы онлайн-заявка была рассмотрена.

Когда ответ будет положительный — клиент прикрепляет карту и заключает договор. Сразу после этого деньги переведутся на пластиковую карту. Процесс оформления микрозайма займет не больше 10 минут. Когда решение по получению кредита будет отрицательное — подать заявку можно через 30 дней.

Следующий кредит можно будет оформить из своего личного кабинета, заполнять заявку уже не надо. Просто укажите срок и сумму, и, при условии, что предыдущий кредит уже закрыт, вы быстро получите новый.

Онлайн-сервис гарантирует полную конфиденциальность данных и безопасное сотрудничество. Мы не разглашаем сведения третьим лицам, информация надежно защищена с использованием современных цифровых протоколов.

Условия онлайн-сервиса

В Credit-Pro очень лояльно относятся к пользователям, здесь высокий показатель одобрения займов, простейшие условия и хорошая скорость выдачи денег. Во время первого обращения клиент может получить от 500 до 3000 гривен, на срок от 7 до 30 суток.

Постоянным клиентам будет доступна сумма 10000 гривен. Процентная ставка при этом для всех одинаковая, но есть специальные условия, которые позволяют ее сократить.

Важно вовремя возвращать долг, поскольку после просрочки будут начислены проценты, а ваша кредитная история испортится. Для выплаты займа есть возможность использовать быструю оплату по номеру телефона.

При условии, что нет возможности погасить кредит вовремя, нужно оформить пролонгацию. Эта услуга доступна с 1-го дня просрочки, оформить пролонгацию возможно, используя личный кабинет. При этом потребуется оплатить только проценты по займу, и срок переносится.



