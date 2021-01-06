Женская стрижка на средние волосы – выбираем и побеждаем

Женская стрижка на средние волосы – лучший вариант в наше время сумасшедших скоростей и постоянной спешки.

Плюсы и минусы.

С одной стороны, по сравнению с длинными волосами, Вы получаете возможность достаточно быстрой укладки. Ведь длинные волосы долго сохнут после мытья и требуют повышенного к себе внимания. И цена на работу с волосами в салоне, к сожалению, сильно зависит от длины.

С другой стороны – в отличии от коротких стрижек, посещать парикмахерскую можно раз в три месяца. Кроме того, Вы достаточно женственны и можете видоизменять стиль, меняя укладку.

Таким образом, женская стрижка для средних волос – это возможность отлично выглядеть при минимуме затрат. Кроме того, такие стрижки идут в любом возрасте и подходят для любого типа волос. Вам всего лишь надо подобрать вид стрижки под форму лица. Выберите нравящиеся фото в журналах и покажите их Вашему стилисту или парикмахеру. Вместе Вы создадите идеальный образ.

Что сейчас в тренде?

Модная женская стрижка в последнее время – это максимум натуральности. Что явно облегчает укладку, ведь не нужно добиваться эффекта «волосок к волоску». Легкая небрежность в тренде. Помните, что видоизменить образ Вы можете создав локоны, убрав локоны или добавив объема.

Основные виды стрижки для средних волос:

- каре;

- каскад;

- боб и удлиненный боб;

- лесенка;

- шэг;

- прямой срез.

У каждого из них есть своя изюминка, положительная и негативная сторона. Кроме того, виртуозы парикмахеры научились их комбинировать и обогащать дополнительными элементами. Ведь красивая женская стрижка – это всегда немного оригинальности.

Добавим индивидуальности.

Обратите внимание, что любую прическу можно сильно видоизменить с помощью челки. В тренде удлиненные челки, асимметричные и прямой срез. Но Вы можете выбрать ту, которая Вам больше всего нравится.

Особо экстремальным девушкам можно предложить фигурное выбривание висков, затылка или оригинальную окраску волос. Например, сейчас в моде неоновые оттенки.

Женская стрижка в салоне – всегда затраты времени и немного риск. Если хотите сэкономить время и при этом получить отличный результат, посетите салон «Fast Line Studio». Закажите себе одну из их комплексных сетовых услуг. Это возможность всего за 90 минут решить вопрос с обновлением стрижки, а заодно - маникюра и педикюра.