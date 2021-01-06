Как продлить жизнь букету: советы флориста

Красивые букеты, которые вы дарите близким людям – это в первую очередь знак внимания. Такой презент становится источником приятных эмоций, переживаний и чувств. Единственное, что может их омрачить – быстрое увядание букета. Есть даже такое суеверие: если букет быстро завял, дарили не от чистого сердца.

Конечно же, дело не в приметах и намерениях, а в правильности выбора и хранения цветов. В этой статье мы расскажем основные правила ухода за срезанными цветами, которые продлят им жизнь.

1. Выбрать правильное место для букета

Куда поставить красивый букет? Кажется, выбор очевиден – на самое видное место! Но во флористике все немного сложнее, и отталкиваться нужно от климатических условий. Специалисты советуют ставить цветы в прохладном проветриваемом месте, куда не попадают солнечные лучи. Желательно также поставить букет подальше от источников тепла и фруктов. Последние выделяют этилен – газ, который ускоряет гибель цветов.

Важно, чтобы правильный микроклимат поддерживали и в салоне, где вы купите букет. Пожалуй, это главный фактор долговечности композиции из срезанных цветов. Поэтому тщательно выбирайте службу доставки цветов в Киеве.

2. Выберите правильную вазу

Сразу откажитесь от вазы из металла или посудины с узким горлышком. Они смотрятся красиво в интерьере, но предназначены для сухоцветов, а не живых цветов. Кроме материала, обратите внимание на объем воды в вазе, её должно помещаться не менее литра. Менять воду желательно каждый день.

3. Не спешите ставить композицию в вазу

Спешка здесь ни к чему, ведь и вазу, и цветы нужно предварительно подготовить. О том, как её выбрать, мы рассказали выше. В остальном достаточно, чтобы она была чистой. А вот цветам нужно уделить чуть больше внимания. Для начала, освободите их от листьев, которые будут находиться в воде. Иначе они быстро сгниют и будут отравлять цветок. Обязательно подрежьте стебли. Делать это нужно острым ножом под углом в 45 градусов, чтобы площадь среза была максимальной.

4. Не увлекайтесь народными методами

В сети распространено множество мифов о том, как продлить жизнь букетам. Например, предлагается ставить цветы в кипяток или раствор с аспирином. Эти методы не принесут никакой пользы цветам. Если вы очень хотите продлить жизнь букету, воспользуйтесь специальными удобрениями.

5. Правильно ухаживайте за цветами

У каждого цветка есть особые правила ухода. Например, розу нужно периодически подрезать. Гортензия и гербера требуют подкормки в виде удобрений. Нарциссы и гвоздики плохо переносят соседство с другими цветами.