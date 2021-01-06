Credit-Pro - как получить онлайн-займ

Подобные займы оформляют в микрофинансовых компаниях. Взять деньги возможно буквально за 15 минут. Подобная система сделала онлайн кредиты доступными. На сегодняшний день этим пользуется каждый 8 гражданин.





Достоинства онлайн кредитов

Основные достоинства интернет займов:

- Получить требуемую денежную сумму клиент сможет за 5-20 минут.

- Удобная возможность получить деньги, не выходя из дома.

- Вам не будут звонить, чтобы проверить личность.

- Не потребуется указывать цель выдачи.

- Лояльное отношение к клиентам, требований только 2: наличие украинского гражданства и возраст старше 21 года.

- Удобный график работы. Получить денежные средства можно вечером или в выходной.

- Минимум документации: необходим лишь паспорт.

Услугами микрофинансовых организаций довольно часто пользуются те, кому трудно получить деньги в обычном банке. Это могут быть пенсионеры, люди без официального трудоустройства, студенты, женщины в декрете и фрилансеры. Даже те, у кого неудачная кредитная история, могут рассчитывать на займ.

Особенности сервиса кредитования Credit-Pro

Сервис Credit-Pro помогает оформить займ на любые нужды за пять минут. Здесь легко получить от 500 до 10 000 гривен https://credit-pro.com.ua/500-grn. Сначала следует выбрать срок кредита и денежную сумму, после — ответить на простейшие вопросы. Посетители сервиса заполняют заявку, вводят серию и номер паспорта, ФИО, номер телефона. Этого будет достаточно, чтобы онлайн-заявка поступила в систему и была рассмотрена.

Когда ответ будет положительный — клиент прикрепляет карту и подписывает договор. Затем деньги будут переведены на пластиковую карточку. Процесс оформления первого микрозайма занимает не больше 10 минут. В случае если решение по кредиту отрицательное — подать заявку можно через 30 суток.

Следующий займ онлайн можно будет оформить из своего личного кабинета, заполнять заявку уже не нужно. Просто укажите сумму и срок, и, при условии, что предыдущий займ уже закрыт, вы легко сможете получить новый.

Сервис гарантирует безопасное сотрудничество и конфиденциальность всех данных. Мы не разглашаем данные третьей стороне, информация защищается с помощью цифровых протоколов.

Условия онлайн-сервиса

В Credit-Pro очень лояльно относятся к пользователям, здесь высокий показатель одобрения займов, простейшие условия и хорошая скорость выдачи денежных средств. Во время первого обращения можно получить 500-3000 гривен, на время от 7 до 30 суток.

Для постоянных клиентов будет доступна сумма 10000 гривен. Процентная ставка у всех одинакова, однако могут быть специальные предложения, позволяющие ее понизить.

Очень важно без опоздания возвращать кредит, так как при просрочке начисляются штрафные проценты, при этом кредитная история будет испорчена. Для выплаты вы можете использовать быструю оплату по телефону.

При условии, что клиент не имеет возможности оплатить кредит, требуется оформить пролонгацию. Это будет доступно с первого дня просрочки займа, оформить пролонгацию есть возможность через свой личный кабинет. Для этого необходимо оплатить проценты по займу на текущий день, и срок будет перенесен.