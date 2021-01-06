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6 января 21, 21:18
Продуктова лінійка ТМ ДОБРОДІЙ
Добриво ДоброДІЙ
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Рівень врожайності сільськогосподарських культур значною мірою залежить від використання органічних та мінеральних добрив

 Надійним українським виробником, який постійно працює над розробкою та удосконаленням добрив ТМ «ДоброДІЙ» є компанія «Майбутнє Будуємо Разом».

На сьогодні, компанія вивела на ринок вже 7 високоякісних продуктів. Кожен з яких являє собою збалансоване комплексне добриво, важливе в різний період формування рослини. Серед них: 

1.     Органо-мінеральне добриво ДоброДІЙ, яке успішно застосовується для обробки насіння перед посівами та позакореневого підживлення всіх с/г рослин. Розвиває потужну кореневу систему, захищає рослини в стресових ситуаціях, відроджує корисну біоту у ґрунті.

2.     Органо-мінеральне добриво ДоброДІЙ Калій Актив – забезпечує нагальні потреби рослини у калії, підвищує врожайність, якість та стійкість рослин при посухах, низьких температурах та хворобах.

3.     Органо-мінеральне добриво ДоброДІЙ Молібден Плюс –застосовується при оперативному забезпеченні рослин молібденом, прискорює розвиток та стимулює діяльність бульбочкових бактерій, збільшує вміст цукрів та білка. Являється помічником ефективного фосфорного та азотного обміну у рослинах.

4.     Добриво ДоброДІЙ Бор – впливає на активний ріст насіння та плодів, ефективну закладку регенеративних органів та успішне запилення рослин. Забезпечує продуктивний рух цукру.

5.     Добриво ДоброДІЙ Цинк Мідь - бере активну участь у живленні цинкозалежних рослин, а також впливає на посухо – та морозостійкість культури, формування плодових бруньок та насіння. Продукт впливає на ефективний азотний обіг та захист від бактеріальних захворювань. 

6.     ДоброДІЙ-Комфорт - системно-контактний фунгіцид, який активно вирішує проблеми, пов’язані з бактеріозами та вірусними захворюваннями рослин. Допомагає безпечно та якісно зберігати вирощений врожай. Безпечний для рослини та людини. 

7.     ДоброДІЙ-Комфорт Універсальний - високоефективне добриво з фунгіцидними властивостями, яке успішно поєднує живлення та захист рослини, являється потужним стресопротектором, а також, є безпечним для рослини та людини.

Так, завдяки застосуванню унікальних технологій виробництва органо-мінерального добрива, продукція ТМ «ДоброДІЙ» завоювала добру репутацію на українському ринку. Вже декілька років компанія «МБР» успішно надає українським аграріям якісний асортимент добрив та засобів захисту рослин. Компанія і надалі планує продовжувати розширяти власний асортимент продукції, поповнюючи його новими необхідними та корисними для рослин продуктами.
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