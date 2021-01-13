Что такое Alpha Set процесс в литье

Современные технологии не стоят на месте и постоянно развиваются. Не стало исключением и литейное производство, задачей которого является получение максимально качественной продукции, которая не только отвечает заданным параметрам, но и не требует последующей сложной постобработки, которая усложняет процесс и снижает рентабельность предприятия.

Одним из способов повышения качества заготовок является усовершенствование форм, в которых их изготавливают. Если использовать традиционный кварцевый песок или песчано-глинистую смесь, то у отлитой поверхности образуется большая зернистость. К тому же металл частично впитывается в сыпучий материал, что приводит к необходимости последующей обработки изделия.

Чтобы повысить качество формы и, соответственно, литья, был разработан Альфа Сет процесс. Данную методику используют для изготовления литейных форм и стрежней, а также для повышения условий труда литейщиков. С ее помощью можно производить как единичные изделия, так и серийные: при правильном подходе форма не разрушается, а после износа ее можно переработать, пустив песок на процедуру восстановления.





Особенности технологии

Принципом метода Alpha Set является то, что в песок добавляется полимерная смола, которая после застывания создает плотный слой, выдерживающий нагрузки. При этом содержание смолы составляет порядка 1,5% от массы песка. Для застывания полимера используется специальный затвердитель, который добавляется в пропорции 20–25% от общего объема смолы.

Альфа-Сет — это фенольно-щелочная система. В качестве связующего для кварцевого песка в ней используется фенолформальдегидная смола. Отвердителем выступает эфирный компонент. За счет наличия в полимере щелочи происходит реакция гидролиза, что приводит к высвобождению кислоты. Она вызывает конденсацию резола, в результате чего и происходит застывание с формированием плотного полимера.

Alpha Set позволяет работать практически с любыми типами металлов: сталью, чугуном, цветметом, сплавами и пр. Формирование происходит при помощи опочной и безопочной формовки. Компоненты подбираются исходя из того, с каким именно составом планируется работа и какие характеристики должны быть у изделия. Скорость отверждения полимера регулируют за счет разновидности отвердителя, она может изменяться от 1 до 60 минут. Также на отверждение напрямую влияет температура формовочной смеси.





Достоинства системы

Alpha Set имеет следующие преимущества:

1. Высокая точность изготовления деталей. Альфа-Сет нередко используется для изготовления эталонов, поскольку с ее помощью можно получить изделия, размеры которых не превышают допусков в 0.5 и менее процента.

2. Равномерное застывание смеси. Благодаря этому формируется прочный, надежный слой, который удерживает металл и не деформируется в процессе литья. Именно поэтому заготовку можно будет аккуратно вынуть из формы, не повредив ее. Допускается последующая очистка оснастки при помощи воды.

3. С помощью данной системы можно изготавливать как простые, так и сложные формы. Детали могут быть совершенно разные, массой от нескольких грамм до десятков тонн.

4. Возможность регенерации используемого песка. Это снижает расходы на закупку материалов и повышает рентабельность производства. Отметим, что повторно можно использовать практически 80% формовочной смеси.

5. Фенолформальдегидная смола достаточно безопасна в эксплуатации. Она не навредит рабочим и не вызовет каких-то проблем в процессе формовки.

Отметим, что в качестве полимера в системе используется смола PERMABOND из серии 440 и 446. Также для формовки необходим эфирный затвердитель, который носит название PERMABOND 6, 8, 9 или 103.