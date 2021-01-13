Характеристики садовых скворечников для птиц

Уроки труда в школе для многих запомнились именно сооружением скворечников. Дружной толпой ребята изготавливали комфортные домики для птиц и вешали на деревьях, чтобы пернатым было, где перезимовать. Несмотря на функциональную миссию деревянных изделий, они еще отвечают за эстетическую составляющую экстерьера. Поэтому не удивляет, что на многих частных садовых участках можно встретить красивые домики для птичек.





Основные характеристики

Скворечник – это жилье для маленьких пернатых, живущих не только в сельских местностях, но и в больших городах. К выбору материала для изготовления домиков необходимо подходить с особой ответственностью. Оптимальным вариантом является дерево, так как оно экологически безопасное. Лучший выбор – это лиственные, к которым относятся:

- осина;

- ольха;

- дуб;

- клен;

- береза.

Использовать фанеру, ДВП, ДСП и прочие аналогичные материалы не рекомендуется. При их изготовлении применяют разные химические вещества. Их испарения негативно воздействуют на птиц.

Если не хотите самостоятельно делать домик для пернатых, то его можно приобрести в интернет-магазине декора Green Decor. В ассортименте представлены красивые и экологически безопасные изделия, которые украсят ваш садовый участок. Домики отлично впишутся в любой ландшафтный дизайн. Если хотите скворечник купить, а не делать, то обращение в компанию Green Decor – это лучший выбор. Цены приятно удивят.









Цель установки скворечника

Среди птиц, прилетающих в нашу страну с юга после зимовки, много тех, которые помогают садам. Поэтому заранее подготовленный домик на дереве точно не будет пустовать. В нем могут обитать:

- скворцы;

- мухоловки;

- воробьи;

- дятлы и др.

Можно подумать, что скворечник является колоритным украшением для сада. Если разобраться, то легко убедиться в полезности изделия. Когда внутри домика живут птички, на ближайшей территории значительно уменьшается количество насекомых, которые наносят вред посевам, урожаю, плодовым деревьям. Это благоприятно сказывается на качестве фруктов и овощей, а также на удобстве самих владельцев.





Где размещать скворечник





Птицы нуждаются в абсолютной безопасности и комфортном существовании. Поэтому на шесте вещать домик необходимо на высоте около 3–5 м. Так упрощается чистка скворечника, а хищникам (например, кошкам) сложнее добраться до пернатых. Продуваемость территории тоже играет важную роль. Проследите, чтобы домик был развернут туда, где меньше дует ветер.

Расстояние между соседними скворечниками должно составлять не менее 25 метров. Это можно объяснить тем, что пернатые с трудом переносят обитание поблизости особей аналогичного вида.

Птичий домик вещают или строго вертикально, или слегка наклоняя вперед. Это дает возможность пернатым проще добираться до выхода. Особенно если речь идет о птенцах. Параллельно происходит защита от осадков и прочих погодных неприятностей.

Скворечник можно прикреплять к фасаду дома. Место выбирают так, чтобы учесть все вышеупомянутые нюансы. Нужно обеспечить максимально прочное крепление к стене, так как при порыве ветра птичий домик может сорваться. Когда все будет готово, еще раз перепроверьте состояние изделия. Можно ждать пернатых друзей для поселения!



