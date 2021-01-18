ЖК POLARIS на Оболони и преимущества его расположения

Всё из-за того, что строительство таких комплексов проходит на окраинах города, не имеющих никаких конкурентных преимуществ, по сравнению с жильём, покупка которого предлагается на вторичном рынке недвижимости. Хотя бывают и исключения, отличным примером среди которых является жилой комплекс POLARIS на Оболони. Данный жилой комплекс имеет выгодные преимущества, перечислять которые действительно есть смысл, так как именно такие нюансы влияют на выбор жилья в новостройках.

Жилой комплекс POLARISвозводится на пересечении выгодных транспортных артерий Киева, и с этой локации удобно как доехать в центральные районы, так и выехать из города с одной стороны – это северная граница, а близость Большой Кольцевой дороги позволит выехать и на другие выезды из города в западном и южном направлениях.

Выгодное местонахождение ЖК POLARIS

Кроме отличной транспортной развязки в районе строительства жилого комплекса POLARIS, что будет особо интересно владельцам автомобилей, следует отметить, что и на общественном транспорте с данной локации удобно добираться до любой точки Киева. В первую очередь этому способствует близость станций киевского метрополитена, до которых можно доехать на автобусе, троллейбусе или маршрутке всего за 10 минут. Далее же «подземка» в максимально краткие сроки довезёт куда угодно.

Развитая инфраструктура на Оболони также порадует новых местных жителей, выбирающих жилой комплекс POLARISв качестве своего места жительства. В первую очередь этому способствует торгово-развлекательный центр «Караван», а также строительные супермаркеты «Leroy Merlin» и «Эпицентр» которые находятся всего в трёх минутах от ЖК POLARIS. Близость строительных супермаркетов будет просто подарком для местных жителей, которые выберут тут квартиры, так как буквально под рукой будет всё необходимое для проведения ремонта в квартире.

Что же касается досуга, то с этим на Оболони всё обстоит просто отлично. Большое количество парков и скверов, знаменитая Оболонская набережная, а также близость парка Пуща-Водица позволит хорошо проводить свободное время на чистом воздухе не отходя далеко от дома. Для тех же, кто и вовсе не хочет далеко ходить, придомовая территория жилого комплекса POLARISне подразумевает бесчисленного количества припаркованных автомобилей, поэтому прямо возле дома можно будет также неплохо отдохнуть.