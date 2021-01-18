Популярные техники вышивания и их особенности

Сегодня рукоделие вышло на пик популярности, многие стремятся постигнуть эту науку. Современные мастерицы имеют куда больше возможностей, чем было у наших бабушек. Они могут выбирать ту технику вышивания, которая нравится или удобна именно им.





Варианты творчества

Магазин для рукоделия «Иголочка» предлагает обширный ассортимент схем и готовых наборов для вышивки. Чтобы сориентироваться в них, следует узнать более детально о том, какие же существуют техники. Очень популярным становится вышивание:

· крестиком;

· лентами;

· гладью;

· бисером.

Такое творчество востребовано в нашей стране, в то время как в других государствах есть свои традиции и уникальные техники создания декора.





Вышивка крестиком

Данный вид рукоделия известен всем, даже тем, кто никогда сам не пробовал вышивать. Считается одним из старейших, так как возник еще во времена зарождения ткачества. За счет создания цветными нитями на грубой ткани определенного узора одежда становится более привлекательной.

Техника вышивания крестиком простая в освоении – научиться можно буквально за 10 минут. Но есть нюанс, который часто не учитывают начинающие рукодельницы: стежки необходимо выполнять в одном направлении. Используются разные нити: хлопковые, шелковые, шерстяные.

Кроме того, есть определенные тонкости подсчета крестиков. Нужно четко следовать схеме, особенно если она на бумаге, а не на полотне. Канва для такой вышивки может быть разных цветов, а сами картинки – от очень миниатюрных до модульных, занимающих несколько квадратных метров.





Ленточная техника

Еще одно популярное направление, которое переживает новый виток востребованности. Лентами вышивали и в давние времена, но на тот момент количество материалов было ограничено. Современные мастерицы возродили эту технику. Для создания картин используются полоски разной ширины из атласа, шелка, органзы. Особенно красиво выглядят цветы из ленты. Вышивки получаются очень фактурными и необычными.





Эффектная гладь

Ее не случайно называют самой живописной и сложной в исполнении. Для получения действительно привлекательного результата нужен опыт. Техника вышивки гладью предусматривает создание объемных, переливающихся рисунков. Традиционно именно таким способом украшали одежду и некоторые виды аксессуаров, например, сумки, кошельки. В первую очередь наносится контур рисунка, а далее пустоты заполняются нитями. Здесь очень важна аккуратность, чувство сочетания цветов, умение владеть разными типами швов.





Трехмерные шедевры из бисера

Относительно новая техника (в сравнении с предыдущими), но она тоже очень востребована сегодня. Для создания объемного изображения используются стеклянные бусины. Такие картины неповторимые, они приковывают к себе внимание.

Суть метода заключается в пришивании в определенных местах бисера. Для облегчения задачи схемы наносятся прямо на ткань, а уже по отмеченным точкам нашиваются бусины. В качестве заготовок используется гобелен или атлас, подшитый дополнительным слоем уплотнителя. Также есть много вариаций схем на водорастворимом флизелине, что позволяет создать декор на любом тканом полотне.