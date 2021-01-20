Как за 1 день удалить полипы толстой кишки?

Но именно этот вид полипов чаще всего провоцирует развития страшного заболевания – рака кишечника. Как упредить угрозу быстро?





Колоноскопия с электрокоагуляцией

Это современный метод эффективной диагностики и удаления новообразований толстой кишки. В отличие от классической операции, для колоноскопии не требуется делать разрезы и проходить после процедуры длительную, мучительную для пациента реабилитацию. Сразу после процедуры пациент отправляется домой.

Колоноскопию проводят с целью диагностики, для мужчин старше 40 лет такая процедура рекомендована ежегодно. В клинике Оксфорд Медикал с успехом на колоноскопе нового поколения проводят по направлению врача или сразу во время профилактического осмотра удаление полипа в кишечнике. Стоимость безоперационного вмешательства зависит от степени сложности и количества новообразований.









Как проходит удаление полипов?

Сама процедура по выбору пациента проводится со спазмолитиками или под наркозом. Врач осматривает стенки толстого кишечника, выявляет проблемные участки, останавливает кровотечение или берет ткани на биопсию.

Если обнаружены полипы, врач с помощью колоноскопа проводит биопсию или одномоментное бескровное удаление новообразования. Современный агрегат подводит к новообразованию тончайший гибкий щуп. Дальше на полип набрасывается петля и затягивается. Пойманный полип подвергается кратковременному воздействию электротока и коагулируется – слипается в один крохотный комочек.





После процедуры полип отправляют на гистологию для оценки опасности новообразования. Большинство полипов кишечника относится к доброкачественным новообразованиям; железистые полипозные выросты склонны превращаться в злокачественные новообразования.





Диета после электрокоагуляции полипа

Нормализация работы кишечника после колоноскопии восстанавливается за 1-3 дня. Микрофлоре кишечника необходимо время для обновления, иначе пациент получит метеоризм, диарею и серьезное расстройство системы пищеварения.

В день процедуры рекомендовано воздержаться от еды. На второй день полезен бульон без твердых частиц пищи. Затем в рацион на 10-12 дней вводят клетчатку, витамины, аминокислоты и микроэлементы – жидкие каши, овощные бульоны и слизистые супы.