Современные фильмы в отличном качестве

Сегодня фильмами на стриминговых платформах уже никого не удивишь. Буквально через несколько месяцев после проката можно встретить ту или иную новую ленту в каталогах. К сожалению, не все версии предлагаются в хорошем качестве и с удачным переводом. О том, как максимально комфортно получить доступ к просмотру любимого кинофильма или сериала из дома, пойдет речь в нашем материале.





Будущее за онлайн-кинотеатрами

Современные веб-платформы достигли большого прогресса в качестве передачи данных. Весь контент размещается на их серверах, доступ к нему ограничен только скоростью интернета, а в этом уже тоже чаще всего проблем нет. Одним из таких привлекательных сервисов является онлайн-кинотеатр Sweet.tv. Он привлекает зрителей возможностью смотреть фильмы бесплатно на https://sweet.tv/ru/ без назойливой рекламы.

Среди основных преимуществ этой технологии передачи информации называют такие возможности: - транслирование видеосигнала в идеальном качестве (4К или HD); - звучание Dolby Atmos или в конфигурациях 5.1/7.1. Пользователю будет это доступно, если у него есть соответствующая техника; - просмотр фильмов на любом устройстве (телевизор, ПК, смартфон, ноутбук и пр.). Оплатив один раз, клиент получает право подключить 5 гаджетов без изменения стоимости тарифа; - максимально комфортный поиск кинофильма. Исследования показали, что на выбор продукта человек тратит в среднем всего 4 минуты.



Кроме кинопродукции, стриминговые платформы позволяют подключить до 225 телевизионных каналов. Так что телепередачу можно смотреть на гаджете в любом месте – в дороге, в загородном доме, на берегу реки и т. д. Для всех пользователей ОТТ-сервисов доступна функция отсрочки. С ее помощью можно начать смотреть какую-то программу, остановить ее, а потом вернуться к просмотру в течение двух недель после эфира. Трансляция продолжится с места стопа.









Особенности Sweet.tv

Сегодня неуклонно растет популярность этого онлайн-кинотеатра. Он привлекает пользователей тем, что там каждый может найти то, что его интересует больше всего.

Детворе понравятся мультфильмы с качественным украинским дубляжем, молодежи – современные телесериалы, а люди постарше насладятся просмотром классики мирового кино. Есть в подборке киноленты, которые доступны только на Sweet.tv. К примеру, это «Захар Беркут», «Цена правды», «Атлантида» и пр.

Важно и то, что политика компании направлена на развитие собственных программ. Многие зрители наверняка слышали о проекте Hollywood українською, в рамках которого были продублированы на украинском языке лучшие голливудские ленты.

На сегодняшний день полностью закончена работа над популярными трилогиями «Матрица» и «Властелин колец», переведены три фильма из серии боевиков «Миссия невыполнима», четыре части «Гарри Поттера», мультфильм «Мадагаскар» и др. Чтобы качественно выполнить эту работу, в Sweet.tv заключили прямые контракты с ведущими голливудскими киностудиями, которые предоставили доступ к исходным файлам кинолент.

Успех работы над этим проектом позволил Sweet.tv организовать Фонд развития украинского кино и телевидения, куда перечисляются по 10 грн. от каждого платного подключения к ОТТ-сервису. Собранные средства планируется направить на создание новой кинопродукции. В частности, первая украинская IT-комедия «Стартаперы» уже предлагается по подписке на стриминговой платформе.