Креативный подход к выбору подарка - подарки впечатления

Тогда вам стоит обратить свое внимание на подарочный сертификат, ведь впечатление в подарок - это то, что точно понравится каждому! О том, какие виды сертификатов бывают и в чем их уникальность мы и расскажем в этом материале.
Для активных людей
Если ваш друг, коллега или любимый человек предпочитает не сидеть на месте и ведет достаточно активный образ жизни, вы можете смело выбрать для него один из следующих вариантов:
- Экстремальное вождение.
Отличное и весьма полезное времяпровождение, ведь на этом уроке можно освоить навыки контраварийного вождения, благодаря чему вы научитесь управлять автомобилем при любых ситуациях и погодных условиях.
- Учебный полет на самолете.
Даже тем, кто никогда не мечтал стать пилотом, будет интересно оказаться в кабине настоящего самолета и посмотреть на город с другого ракурса.
- Полет в аэротрубе.
Во время короткого полета в аэродинамической трубе вырабатывается большое количество адреналина, а значит, это событие точно запомнится надолго.
- Пейнтбол.
Прекрасная возможность перенести компьютерные шутеры в жизнь, и пострелять с помощью специальных капсул с краской друг в друга.
Отдых и романтика
Уникальность таких сертификатов в том, что вы с легкостью отыщите отдых на любой вкус, в том числе и более спокойный, например:
- Флоатинг.
Это оздоровительная процедура, которая позволяет полностью расслабиться в специальной флоат-капсуле.
- Водорослевое spa.
Сначала вашу кожу будут подготавливать к процедуре, а в конечном итоге вас ждет обертывание с использованием фито водорослевого геля.
- Мастер класс аргентинского танго.
Что может быть романтические, чем научиться танцевать этот танец вместе со своим любимым человеком?
- Ужин на крыше.
Еще одно прекрасное времяпровождение, ведь вы со своим партнером сможете не просто погрузиться в атмосферу романтики, но и вкусно поужинать.
Интересные развлечения
Если же вы хотите подарить что-то интересное и эксклюзивное, советуем вам обратить внимание на следующие варианты:
- Битье посуды.
Уникальная возможность почувствовать себя участником итальянского сериала, в котором можно спустить пар путем битья посуды. При этом, помещение специально оборудовано, а ваша личная посуда никоим образом не пострадает.
- Квест комната.
Отличное решение для компании, которая любит разгадывать загадки и хочет найти выход из замкнутой комнаты.
- Погружение в VR реальность.
Еще один необычный опыт, который поможет вам и вашим близким расширить горизонты собственного сознания.
- Экскурсия на ферму хаски.
Такой презент особо оценят любители животных, ведь это прекрасная возможность пообщаться с этой милой и дружелюбной породой собак.
Вручать на праздники сертификаты - это выгодно и модно, ведь каждый из них по своему уникален и дарит только положительные впечатления!