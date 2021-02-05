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5 февраля 21, 11:13
Креативный подход к выбору подарка - подарки впечатления
подарочный сертификат
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Хотите подарить близкому человеку что-то действительно небанальное и интересное?

Тогда вам стоит обратить свое внимание на подарочный сертификат, ведь впечатление в подарок - это то, что точно понравится каждому! О том, какие виды сертификатов бывают и в чем их уникальность мы и расскажем в этом материале.


Для активных людей

Если ваш друг, коллега или любимый человек предпочитает не сидеть на месте и ведет достаточно активный образ жизни, вы можете смело выбрать для него один из следующих вариантов:

  • - Экстремальное вождение.

Отличное и весьма полезное времяпровождение, ведь на этом уроке можно освоить навыки контраварийного вождения, благодаря чему вы научитесь управлять автомобилем при любых ситуациях и погодных условиях.

  • - Учебный полет на самолете.

Даже тем, кто никогда не мечтал стать пилотом, будет интересно оказаться в кабине настоящего самолета и посмотреть на город с другого ракурса.

  • - Полет в аэротрубе.

Во время короткого полета в аэродинамической трубе вырабатывается большое количество адреналина, а значит, это событие точно запомнится надолго.

  • - Пейнтбол.

Прекрасная возможность перенести компьютерные шутеры в жизнь, и пострелять с помощью специальных капсул с краской друг в друга.




Отдых и романтика

Уникальность таких сертификатов в том, что вы с легкостью отыщите отдых на любой вкус, в том числе и более спокойный, например:

  • - Флоатинг.

Это оздоровительная процедура, которая позволяет полностью расслабиться в специальной флоат-капсуле.

  • - Водорослевое spa.

Сначала вашу кожу будут подготавливать к процедуре, а в конечном итоге вас ждет обертывание с использованием фито водорослевого геля.

  • - Мастер класс аргентинского танго.

Что может быть романтические, чем научиться танцевать этот танец вместе со своим любимым человеком?

  • - Ужин на крыше.

Еще одно прекрасное времяпровождение, ведь вы со своим партнером сможете не просто погрузиться в атмосферу романтики, но и вкусно поужинать.




Интересные развлечения

Если же вы хотите подарить что-то интересное и эксклюзивное, советуем вам обратить внимание на следующие варианты:

  • - Битье посуды.

Уникальная возможность почувствовать себя участником итальянского сериала, в котором можно спустить пар путем битья посуды. При этом, помещение специально оборудовано, а ваша личная посуда никоим образом не пострадает.

  • - Квест комната.

Отличное решение для компании, которая любит разгадывать загадки и хочет найти выход из замкнутой комнаты.

  • - Погружение в VR реальность.

Еще один необычный опыт, который поможет вам и вашим близким расширить горизонты собственного сознания.

  • - Экскурсия на ферму хаски.

Такой презент особо оценят любители животных, ведь это прекрасная возможность пообщаться с этой милой и дружелюбной породой собак.


Вручать на праздники сертификаты - это выгодно и модно,  ведь каждый из них по своему уникален и дарит только положительные впечатления!
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