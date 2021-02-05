Креативный подход к выбору подарка - подарки впечатления

Тогда вам стоит обратить свое внимание на подарочный сертификат , ведь впечатление в подарок - это то, что точно понравится каждому! О том, какие виды сертификатов бывают и в чем их уникальность мы и расскажем в этом материале.





Для активных людей

Если ваш друг, коллега или любимый человек предпочитает не сидеть на месте и ведет достаточно активный образ жизни, вы можете смело выбрать для него один из следующих вариантов:

- Экстремальное вождение.

Отличное и весьма полезное времяпровождение, ведь на этом уроке можно освоить навыки контраварийного вождения, благодаря чему вы научитесь управлять автомобилем при любых ситуациях и погодных условиях.

- Учебный полет на самолете.

Даже тем, кто никогда не мечтал стать пилотом, будет интересно оказаться в кабине настоящего самолета и посмотреть на город с другого ракурса.

- Полет в аэротрубе.

Во время короткого полета в аэродинамической трубе вырабатывается большое количество адреналина, а значит, это событие точно запомнится надолго.

- Пейнтбол.

Прекрасная возможность перенести компьютерные шутеры в жизнь, и пострелять с помощью специальных капсул с краской друг в друга.













Отдых и романтика

Уникальность таких сертификатов в том, что вы с легкостью отыщите отдых на любой вкус, в том числе и более спокойный, например:

- Флоатинг.

Это оздоровительная процедура, которая позволяет полностью расслабиться в специальной флоат-капсуле.

- Водорослевое spa.

Сначала вашу кожу будут подготавливать к процедуре, а в конечном итоге вас ждет обертывание с использованием фито водорослевого геля.

- Мастер класс аргентинского танго.

Что может быть романтические, чем научиться танцевать этот танец вместе со своим любимым человеком?

- Ужин на крыше.

Еще одно прекрасное времяпровождение, ведь вы со своим партнером сможете не просто погрузиться в атмосферу романтики, но и вкусно поужинать.









Интересные развлечения

Если же вы хотите подарить что-то интересное и эксклюзивное, советуем вам обратить внимание на следующие варианты:

- Битье посуды.

Уникальная возможность почувствовать себя участником итальянского сериала, в котором можно спустить пар путем битья посуды. При этом, помещение специально оборудовано, а ваша личная посуда никоим образом не пострадает.

- Квест комната.

Отличное решение для компании, которая любит разгадывать загадки и хочет найти выход из замкнутой комнаты.

- Погружение в VR реальность.

Еще один необычный опыт, который поможет вам и вашим близким расширить горизонты собственного сознания.

- Экскурсия на ферму хаски.

Такой презент особо оценят любители животных, ведь это прекрасная возможность пообщаться с этой милой и дружелюбной породой собак.





Вручать на праздники сертификаты - это выгодно и модно, ведь каждый из них по своему уникален и дарит только положительные впечатления!