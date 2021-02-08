Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.24
USD
27.64
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
8 февраля 21, 17:54
Идеи бизнеса 2021: как заработать в условиях карантина?
Идеи бизнеса
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)

Пандемия нанесла серьезный удар на мировую экономику. Пострадали как крупные бизнесмены, так и небольшие предприятия. Стоит ли говорить о том, что миллионы людей потеряли работу и стабильный источник дохода?

Пандемия нанесла серьезный удар на мировую экономику. Пострадали как крупные бизнесмены, так и небольшие предприятия. Стоит ли говорить о том, что миллионы людей потеряли работу и стабильный источник дохода?

Карантин стал серьезной угрозой для многих, поэтому все больше людей бросились на поиск альтернативного способа заработка. В этой статье предлагаем узнать, где и как можно заработать в условиях карантина.

Топ-5 самых ходовых бизнес-идей на карантине

Успешный тот бизнес, который закрывает потребность своей целевой аудитории. В период карантина у людей появились новые проблемы, требующие решений. 

Предлагаем вам 5 идей для бизнеса на карантине:

  • Адресная доставка продуктов. Если раньше курьерские доставки были прихотью, то сейчас это стало необходимостью. В условиях карантина люди стараются минимизировать контакты с окружающими и нередко заказывают еду на дом. Особенно актуально это для тех, кто болеет и не может выходить на улицу. На такой услуге можно хорошо зарабатывать, тем более, клиентов сейчас много.
  • Мобильная лаборатория по проведению тестов. Сфера медицины всегда была востребована, но сейчас она пребывает на пике роста. Вы можете зарабатывать на том, что сделаете чью-то жизнь проще. Согласитесь, идти в ближайшую поликлинику, когда со здоровьем не все в порядке, процедура не из приятных. Решить эту проблему можно, вызвав мобильную бригаду на дом.
  • Антисептическая обработка. Во время пандемии мы не расстаемся с антисептиками и масками. Смекалистые предприниматели решили сделать на этом бизнес и ввели новую услугу: антисептическая обработка. Она уже очень популярна на Западе, поэтому скоро приживется и у нас.
  • Образование. Онлайн-образование и до карантина набирало оборотов, но в период пандемии произошел настоящий бум, который обеспечил стабильный доход инфо-бизнесменам. Наибольшим спросом пользуются продукты, предлагающие получить новую профессию в сфере онлайн (SMM, SEO, программирование). Можно предложить услуги репетитора онлайн для детей: подготовка к вступительным экзаменам, английский, математика и т.д.
  • Создание и продвижение сайтов, интернет-магазинов. Онлайн-бизнес будет востребован в любые времена. Даже на карантине людям нужно создавать или поддерживать уже существующие сайты, поэтому не стоит упускать этот момент из виду. Для тех, кто только планирует запустить свой сайт предлагаем аренду выделенных серверов: https://cityhost.ua/server/, хостинг-провайдер Cityhost предлагает выгодные условия по низким цена.

    • Какие бизнес-отрасли могут стать актуальными после пандемии?

    Жизнь после карантина уже не будет прежней, о чем трубят все влиятельные СМИ. В связи с этим стоит задуматься насчет дальнейших планов. Мы собрали несколько идей для бизнеса, которые будут востребованы после пандемии.


  • Коворкинг-площадки
  • Организация онлайн-мероприятий
  • Настройка воронок продаж
  • Продюсирование онлайн-курсов
  • Продвижение сайтов
  • Ритуальные услуги
  • Мобильные фитнес девайсы

    • Перед запуском собственного бизнеса необходимо создать свой сайт. Зарегистрировать домен вы можете здесь: https://cityhost.ua/domain/, где представлено более 270 различных доменных зон для регистрации.
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • Текущий рейтинг
    Читаемые за сутки
    Читаемые за неделю
    Комментарии (0)
    Войти через:
    Последние новости
    Расчетно-кассовое обслуживание в Агропросперис Банке
    Лента новостей