Расчетно-кассовое обслуживание в Агропросперис Банке

Все предприятия независимо от формы собственности и сферы должны иметь текущие счета для ведения финансовой деятельности. Обычно банки предлагают различные тарифные пакеты на расчетно-кассовое обслуживание для разных видов деятельности и особенностей бизнеса. Тарифы на РКО следует узнать заранее, чтобы выбрать оптимальный вариант. Для открытия текущего счета необходимо подать в банк заявление об открытии счёта и документы предприятия согласно перечня банка. Клиенту также нужно ознакомиться и подписать типовой договор банковского текущего счета.





Агропросперис Банк - надежный партнер для бизнеса

Открыть счет РКО можно в Агропросперис Банке, который осуществляет расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, предоставляя широкий спектр услуг РКО – от кассовых операций до сопровождения кредитов от нерезидентов. Банк предоставляет клиентам услуги открытия и ведения текущего счета для бизнеса как в национальной, так и в иностранной валютах. Для удобства владельца счета доступна услуга “Клиент-банк”, которая значительно упрощает и ускоряет проведение безналичных расчетов.





Условия РКО

Договор на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, а также тарифы, можно найти на официальном сайте банка. Также по телефону можно получить консультацию по поводу тарифов и других условий РКО для предпринимателя или юридического лица.

В банке для юридических лиц и действуют основные тарифные пакеты:

- Стандарт

- Бизнес

- Бизнес ФЛП

В каждом из тарифов есть свои преимущества и условия. Все продумано таким образом, чтобы любое предприятие могло получить качественное и выгодное обслуживание с учетом своих индивидуальных потребностей.





Преимущества услуг РКО в Агропросперис Банке

Текущий счет для бизнеса стоит открывать только там, где это выгодно и удобно.