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8 февраля 21, 18:58
Расчетно-кассовое обслуживание в Агропросперис Банке
расчетно-кассовое обслуживание
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Хотите открыть счет РКО? Выгодное расчетно-кассовое обслуживание только в Агропросперис Банке

Все предприятия независимо от формы собственности и сферы должны иметь текущие счета для ведения финансовой деятельности. Обычно банки предлагают различные тарифные пакеты на расчетно-кассовое обслуживание для разных видов деятельности и особенностей бизнеса.  Тарифы на РКО следует узнать заранее, чтобы выбрать оптимальный вариант. Для открытия текущего счета необходимо подать в банк заявление об открытии счёта и документы предприятия согласно перечня банка.  Клиенту также нужно ознакомиться и подписать типовой договор банковского текущего счета.


Агропросперис Банк - надежный партнер для бизнеса

Открыть счет РКО можно в Агропросперис Банке, который  осуществляет расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, предоставляя широкий спектр услуг РКО – от кассовых операций до сопровождения кредитов от нерезидентов.  Банк предоставляет клиентам услуги открытия и ведения текущего счета для бизнеса как в национальной, так и в иностранной валютах. Для удобства владельца счета доступна услуга “Клиент-банк”, которая значительно упрощает и ускоряет проведение безналичных расчетов.


Условия РКО

Договор на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, а также тарифы, можно найти на официальном сайте банка. Также по телефону можно получить консультацию по поводу тарифов и других условий РКО для предпринимателя или юридического лица.

В банке для юридических лиц и действуют основные тарифные пакеты:

  • - Стандарт
  • - Бизнес
  • - Бизнес ФЛП

В каждом из тарифов есть свои преимущества и условия. Все продумано таким образом, чтобы любое предприятие могло получить качественное и выгодное обслуживание с учетом своих индивидуальных потребностей.


Преимущества услуг РКО в Агропросперис Банке

Текущий счет для бизнеса стоит открывать только там, где это выгодно и удобно.

РКО в Агропросперис Банке имеет следующие преимущества для бизнеса:

- профессиональный сервис и качественное обслуживание клиентов;
- услуги РКО для юр лиц разных категорий;
- эффективная и надежная система «Клиент-банк» iFobs;
- возможность открыть счет с индивидуальным подходом к клиентам в зависимости от масштаба вашего бизнеса и денежного оборота;
- выгодные конкурентные тарифы на услуги и процентные ставки по депозитам;
- предоставление бесплатных консультаций, помощь в структурировании сделок;
- проведение покупки и продажи валюты по выгодному курсу.
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