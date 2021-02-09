Какие трансферы ждут «Барселону»?

Под руководством Рональда Кумана каталонский клуб выступает не слишком уверенно в чемпионате Испании. Пока что «Барселона» не готова бороться за первую строчку в Ла лиге, да и в Лиге чемпионов сине-гранатовые перестали входить в число основных фаворитов. В 1/8 финала «Барса» встретится с мощным французским ПСЖ. Лучшие букмекерские конторы Украины считают, что парижане больше шансов пройти испанский клуб и побриться за главный титул. К тому же «Барса» получила гигантский коэффициент на победу в Лиге чемпионов от букмекеров. К примеру, Пин ап букмекерская контора на успех каталонцев дает коэффициент 17.00. Для сравнения успех парижан котируется ниже – 13.00.

Но шансы выиграть титул – лишь полбеды для «Барселоны». Каталонский клуб и его болельщики весь год волнуются по поводу лидера и капитана команды Лионеля Месси, который летом может стать свободным агентом.





Аргентинцу надоели слухи

Лионель Месси не часто выступает на публике, но источники газеты Marca узнали, что форварду «Барселоны» не нравится читать сообщения о его возможном переходе в ПСЖ. Дело в том, что сам Лео ни с кем не контактировал по поводу своего будущего. Источник уверяет, что Лионель окончательно решил принимать решение о своем будущем в конце сезона, а не сейчас. К тому же аргентинец хочет дождаться выборов президента «Барселоны», чтобы посмотреть на новое руководство клуба. Он любит «Барсу» и в первую очередь выслушает, что оно ему будет предлагать.

Также в СМИ оказалась информация и про другого игрока, который может покинуть «Барселону». Речь про защитника Хуниора Фирпо. Зимой главный тренер «Барселоны» лично заблокировал его трансфер в другой клуб. Хотя «Барса» и сам игрок согласились на сделку, Куман попросил отказаться от продажи Хуниора. Он мотивировал свое решение тем, что у «Барселоны» не получилось подписать Эрика Гарсию из «Манчестер Сити». В числе претендентов на Фирпо значились «Саутгемптон», «Милан» и «Гранада». Фирпо не является игроком основы «Барселоны». В текущем сезоне Хуниор провел всего четыре матча в чемпионате Испании.

А вот другого защитника «Барса» отпустила. Хотя Жан-Клер Тодибо не играл в Каталонии, а выступал на правах аренды в «Бенфике». Испанцы вернули игрока в Испании, чтобы затем отдать «Ниццу». Во Франции Тодибо будет играть также на правах аренды. Но в его контракте прописана опция обязательного выкупа за шестнадцать миллионов евро. Тодибо почти не играл за «Бенфику», проведя на поле лишь две встречи.





Вопрос Брэйтуэйта и Нето

Вратарь «Барселоны» Нето и форвард каталонцев Мартин Брэйтуэйт не являются игроками основы. Сине-гранатовые не против расстаться с ними, но игроки пока не хотят уходить из «Барсы». Зимой «Вест Бромвич» пытался арендовать Мартина. Как передает издание Mundo Deportivo, этот клуб предлагал каталонцам аренду с правом выкупа за пятнадцать миллионов евро. «Барса» согласилась, но сам 29-летний датчанин отказался уходить в аренду. Отметим, что в его активе два гола в семнадцати встречах чемпионата Испании.