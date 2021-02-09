Суши Мастер в Одессе - обзор меню

В Одессе есть рестораны, где можно попробовать вкуснейшие суши, роллы ">, и другие блюда японской кухни. Еду можно заказать с доставкой на дом или в офис.





Еда для всех случаев жизни





“Суши Мастер” предлагает меню для:





- романтического вечера;

- посиделок с друзьями;

- легкого перекуса;

- вечеринки в офисе.





Повара ресторана способны превратить обычный обед в настоящий “праздник живота”. Главные “фишки” компании – большие сеты, интересные начинки и первоклассный сервис.





В ассортименте имеются вегетарианские сеты и “фитнес” роллы для тех, кто бережет фигуру.









Роллы





На сайте можно заказать роллы:





- “Филадельфия” (“лайт”, “найт”, “de-lux копченый”, микс “лосось-угорь”, “лосось в икре”, с тунцом, с копченым лососем, “классика”, “унаги”, “гурман”);

- “Калифорния” (с лососем в икре, с копченым лососем в кунжуте, темпура, микс “краб кунжут”, микс “краб икра”);

- темпура (океанская, “нинику”, “угорь”);

- футомаки (с креветкой в темпуре, с копченым лососем, с лососем).





В ассортименте есть хаманиши, окинава, роллы с курицей, классические суши, маки-роллы, драконы и авокадо-роллы.





Также в продаже имеются различные сеты. Ассортимент постоянно расширяется.









Воки





В продаже есть:





- лапша Удон с овощами (морковка, капуста брокколи, перец болгарский, устричный соус, чеснок, репчатый лук);

- лапша Удон с морепродуктами (мидии, креветки, кальмары, брокколи, морковь, стручковая фасоль, лук зеленый, соус устричный, соус Торикацу);

- лапша Удон с курицей (курица (филе), морковка, брокколи, болгарский перец, соус устричный, луковица);

- лапша Удон с телятиной (телятина, морковка, брокколи, чеснок, лук (репчатый и зеленый), имбирь);

- лапша рисовая (с морепродуктами, с курицей, с телятиной и с овощами);

- рис (с креветкой, с курицей);

- гедза (с курицей, с уткой).









Супы





В меню можно выбрать супы:





- “Том Ям” (кальмары, креветки, шиитаке, лук (зеленый), кокосовое молоко, имбирь);

- “Суимоно” (рыбный бульон, яйцо (куриное), лапша (рисовая), курица (грудка), вакаме, грибы шиитаке, зеленый лук , крабовые палочки);

- с угрем (бульон суимоно, угорь, вакаме, кунжут, зеленый лук);

- с морепродуктами;

- мисо (классический, с лососем, сливочный с лососем).









Вегетарианское меню





Рекомендуется обратить внимание на:





- сеты “Бонсай” и “Вега”;

- маки (с авокадо, с огурцом);

- роллы (ово, авокадо).





Дополнения





В ассортименте имеются:





- десерты (пироги, чизкейки, гедзы, торты, японские десерты);

- напитки (соки, морсы, лимонад, кола, японские чаи, вода);

- салаты (“тайский”, “хияши вакаме”, с лососем, с тунцом, с креветкой);

- соусы (соевый, ореховый, унаги, васаби);

- дополнения (рисовые чипсы, куриные стрипсы, имбирь, моцарелла фри, креветки в кляре темпура, нарезанный авокадо).









Суши-рай в каждый дом





Все блюда готовятся из свежих продуктов: сотрудники компании не экономят на продуктах и закупают их у надежных партнеров. Еда перевозится в надежных контейнерах и в специальных термосумках.





У клиентов есть возможность оформить предзаказ: для этого следует воспользоваться соответствующей опцией на сайте.





Если кликнуть “К определенному времени”, суши и роллы будут доставлены минута в минуту, даже если заказ был сделан за 1 час до вечеринки.



