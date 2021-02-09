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9 февраля 21, 16:54
Суши Мастер в Одессе - обзор меню
вкуснейшие суши, роллы
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В Одессе есть рестораны, где можно попробовать вкуснейшие суши, роллы, и другие блюда японской кухни. Еду можно заказать с доставкой на дом или в офис.

В Одессе есть рестораны, где можно попробовать вкуснейшие суши, роллы">, и другие блюда японской кухни. Еду можно заказать с доставкой на дом или в офис.


Еда для всех случаев жизни


“Суши Мастер” предлагает меню для:

- романтического вечера;
- посиделок с друзьями;
- легкого перекуса;
- вечеринки в офисе.

Повара ресторана способны превратить обычный обед в настоящий “праздник живота”. Главные “фишки” компании – большие сеты, интересные начинки и первоклассный сервис.

В ассортименте имеются вегетарианские сеты и “фитнес” роллы для тех, кто бережет фигуру.


Роллы

На сайте можно заказать роллы:

- “Филадельфия” (“лайт”, “найт”, “de-lux копченый”, микс “лосось-угорь”, “лосось в икре”, с тунцом, с копченым лососем, “классика”, “унаги”, “гурман”);
- “Калифорния” (с лососем в икре, с копченым лососем в кунжуте, темпура, микс “краб кунжут”, микс “краб икра”);
- темпура (океанская, “нинику”, “угорь”);
- футомаки (с креветкой в темпуре, с копченым лососем, с лососем).

В ассортименте есть хаманиши, окинава, роллы с курицей, классические суши, маки-роллы, драконы и авокадо-роллы.

Также в продаже имеются различные сеты. Ассортимент постоянно расширяется.


Воки

В продаже есть:

- лапша Удон с овощами (морковка, капуста брокколи, перец болгарский, устричный соус, чеснок, репчатый лук);
- лапша Удон с морепродуктами (мидии, креветки, кальмары, брокколи, морковь, стручковая фасоль, лук зеленый, соус устричный, соус Торикацу);
- лапша Удон с курицей (курица (филе), морковка, брокколи, болгарский перец, соус устричный, луковица);
- лапша Удон с телятиной (телятина, морковка, брокколи, чеснок, лук (репчатый и зеленый), имбирь);
- лапша рисовая (с морепродуктами, с курицей, с телятиной и с овощами);
- рис (с креветкой, с курицей);
- гедза (с курицей, с уткой).


Супы

В меню можно выбрать супы:

- “Том Ям” (кальмары, креветки, шиитаке,  лук (зеленый), кокосовое молоко, имбирь);
- “Суимоно” (рыбный бульон, яйцо (куриное), лапша (рисовая),  курица (грудка), вакаме, грибы шиитаке, зеленый лук , крабовые палочки);
- с угрем (бульон суимоно, угорь, вакаме, кунжут, зеленый лук);
- с морепродуктами;
- мисо (классический, с лососем, сливочный с лососем).


Вегетарианское меню

Рекомендуется обратить внимание на:

- сеты “Бонсай” и “Вега”;
- маки (с авокадо, с огурцом);
- роллы (ово, авокадо).

Дополнения

В ассортименте имеются:

- десерты (пироги, чизкейки, гедзы, торты, японские десерты);
- напитки (соки, морсы, лимонад, кола, японские чаи, вода);
- салаты (“тайский”, “хияши вакаме”, с лососем, с тунцом, с креветкой);
- соусы (соевый, ореховый, унаги, васаби);
- дополнения (рисовые чипсы, куриные стрипсы, имбирь, моцарелла фри, креветки в кляре темпура, нарезанный авокадо).


Суши-рай в каждый дом

Все блюда готовятся из свежих продуктов: сотрудники компании не экономят на продуктах и закупают их у надежных партнеров. Еда перевозится в надежных контейнерах и в специальных термосумках.

У клиентов есть возможность оформить предзаказ: для этого следует воспользоваться соответствующей опцией на сайте.

Если кликнуть “К определенному времени”, суши и роллы будут доставлены минута в минуту, даже если заказ был сделан за 1 час до вечеринки.
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