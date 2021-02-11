Як усунути несправності ноутбука, який просто не включається

Проблема, пов'язана з тим, що у ноутбука є два джерела живлення: за відсутності перемінного току електрична енергія потребує від акумулятора ноутбука. І так, ви зрозумієте, що коли ноутбук не включається, можливо, у вас проблема з джерелом живлення. Якщо ноутбук не хоче працювати від АКБ, у вас проблема з джерелом живлення, або с АКБ. Ось як усунути несправності:

- Переконайтеся, що ноутбук підключений до розетки;

- Переконайтеся, що акумулятор встановлений правильно.

Спробуйте вивести акумулятор, щоб ноутбук працював лише від адаптера живлення. Якщо це працює, можливо, у вас неробочий акумулятор, який необхідно замінити.

Якщо у вас є другий акумулятор, використовуйте його.

Перевірте шнур та сам блок живлення: підходить цей адаптер для вашого ноутбука? Інші портативні пристрої можуть мати подібні адаптери, але якщо вони не відповідають напряму та току вашого ноутбука, ноутбук не буде працювати.

Коли лампа на блоці живлення ноутбука горить, це означає, що у ноутбука є життя. Це означає, що апаратне забезпечення ноутбука визначено, що у нього є потужність. Тогда проблема може бути заблокована в апаратному забезпеченні ноутбука, а не в блоці живлення.

Якщо у вашому ноутбуці є окремі лампи для мереж перехідного тока та батареї, ви можете перевірити і це, і інше. Якщо лампа зарядки горить, батарея не горить, це проблема з батареєю. Якщо індикатор батареї горить, але індикатор перемінного тока залишається темним, можливо, несправлений блок живлення перемінного тока, або порушене адаптер живлення від стінкі, або у вас можуть бути проблеми з підключенням. Якщо це проблема все таки в блоці живлення, і у вас виникло питання: "Де я куплю блок живлення для ноутбука, і яку модель мені потрібно вибрати". Ви можете знайти модель адапетра, якщо ви знаєте модель свого ноутбука, достатньо зайти на "Zeto" і вибрати модель свого ноутбука.

Проблема може бути в оперативної пам'яті: якщо ви вважаєте себе технічно досвідченим, ви можете попробовати протестувати обладнання. Наприклад, якщо в ноутбуці недавно міняли оперативну пам'ять, переконайтеся, що вони правильно підключені: вимкніть живлення, дістаньте планку, а потім вставте її назад та включіть ноутбук.

Проблема в екрані ноутбука: натисніть клавішу Caps Lock. Якщо у вас є живлення, індикатор Caps Lock на ноутбуці буде блимати, коли ви натискаєте клавішу. Якщо це так, проблема може бути на дисплеї.

Перевірте налаштування яскравості дисплея ноутбука. Якщо рівень яскравості встановлений занадто сильно, екран буде темним, особливо в освітленій кімнаті, або під прямими сонячними лучами. Спробуйте максимально збільшити яркість, щоб побачити щось на екрані.