Разработка брендбука для формирования корпоративного стиля

Важность заключается в том, что хорошим именем известной компании, которая зарекомендовала или зарекомендует себя при помощи своей деятельности, могут захотеть воспользоваться мошенники, и поэтому крайне необходимо до мелочей продумать свой фирменный стиль. Который будет узнаваемым и неподражаемым. Для таких целей существует такая услуга как разработка брендбука, которую можно заказать во многих дизайнерских студиях, специализирующихся на создании фирменного стиля под ключ.

Говоря про дизайн бренда, нужно понимать, что процесс его создания весьма непростой и не особо то и быстрый, поэтому не стоит ожидать от студии, которой поручено такое задание, сверх быстрой реакции на поставленную задачу, что касается её реализации. А вот что касается целой кучи наводящих вопросов, то их наверняка стоит ждать и давать на них ответы максимально быстро. А это уже задача собственников компании, так как никто кроме них не знает свой продукт лучше – всё это, в идеале, должно учитываться при создании брендового стиля.

Что входит в процесс разработки брендбука?

Самым правильным решением будет разрабатывать брендбук для компании на момент её создания. Далеко не все могут себе это позволить, но если есть достаточно инвестиций и амбициозные планы на развитие – это «мастхев» в современном мире бизнеса и маркетинга. В итоге первыми элементами, которые должны быть разработаны и согласованы будут:

- фирменные цвета и шрифты, которые будут использоваться на всей брендовой атрибутике;

- логотип компании, основанный на фирменных цветах и шрифтах, который будет содержать также и дизайнерскую креативную составляющую, подчёркивающую ту или иную сильную сторону бренда;

- список фирменных элементов и их дизайн, которые будут использоваться в работе.

Под фирменными элементами стоит понимать любую печатную продукцию для которой необходим дизайн «обложки». Это папки, буклеты, конверты, календари, канцелярские изделия, прочая рекламная продукция и так далее. Всё это просчитывается и разрабатывается специалистами, чтобы внести ясность в фирменный стиль бренда и если не навсегда, то надолго зафиксировать корпоративную этику в данном направлении. Главное – доверять создание фирменного стиля профессионалам, ведь данный момент весьма влияет на успешность компании в будущем.