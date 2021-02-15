Как добавлять пигмент в бетон: пошаговая инструкция

Да и внутри помещений унылый оттенок годится для стиля «лофт», и то с ограничениями. Одно из решений – добавление пигмента, и тут свои правила.

Основные способы окраски бетона

На цвет бетона повлияет наличие различных добавок, например, морозостойких. На сайте https://www.kalenyk.com.ua/betonnye-smesi/beton/morozostojkij-beton-ru предлагают типичные марки, после набора прочности становящиеся светло-серыми. Влияние на оттенок окажут цемент, насколько мелкозернистый раствор и наличие модификаторов. Но все равно это серый оттенок, поэтому для окраски используют несколько способов:

- После набора прочности основание грунтуется и красится обычными красками или мастиками;

После набора прочности основание грунтуется и красится обычными красками или мастиками; - Используется специальный, глубоко проникающий краситель, поверхность при этом не грунтуется;

Используется специальный, глубоко проникающий краситель, поверхность при этом не грунтуется; - В готовящийся раствор добавляется пигмент, после набора прочности дополнительная окраска не требуется.

Добавление в раствор пигмента, который придает нужный цвет основанию, является самым дешевым. Не требуются дополнительные работы и расходы. Важно лишь правильно выбрать краситель и соблюдать технологию приготовления раствора.

Виды красителей для бетона

Если производство готового раствора на уровне, то оттенок будет достаточно насыщенный и не потребует предварительного грунтования «в тон». Расходы на финишную окраску (если она потребуется) снизятся в 2-3 раза, причем насыщенный цвет пигмента будет по всей массе монолита, не выцветая со временем.

Натуральные пигменты основаны на нескольких вариантах цветовой гаммы: белый (диоксид титана), красный, коричневый и желтый (оксиды железа) и зеленый (окись хрома). Черный цвет дают оксид углерода или сажа, комбинация добавок позволяет получить около 40 оттенков.

Помните! Синтетические добавки более разнообразны по цвету, но стоят дороже и с ними сложнее получить яркие, насыщенные цвета.

Добиваются этого несколькими способами:

- Выбирают пигменты, способные окрасить бетон, не повлияв на основные характеристики;

- Природа красителей (натуральная или синтетическая). Выбор зависит от стоимости (по долговечности они примерно одинаковы) и цветовой гаммы, которая у природных материалов небольшая;

- Оценка стойкости к ультрафиолетовым лучам. Чем она выше, тем дольше сохранится яркий цвет, даже при длительном воздействии солнца.

Далее работает производство, оценивая пропорции добавок, возможности более тщательно размешивать состав, чтобы сделать его полностью однородным. Иногда приходится добавлять стабилизаторы, как это делают на заводе по адресу г.Киев, ул. Промышленная 7, где иногда красят бетонные растворы в красные оттенки. Делается это для сохранения тепла, в компании «Kalenyk & Co» хорошо понимают, какие цвета «собирают» больше тепла от солнца. Можете позвонить по телефону067-000-32-22, вам помогут подобрать цвет в зависимости от климатических условий.

Заодно расскажут, что добавлять, в какой пропорции и как правильно размешивать полученный состав. Но это производство, которое обеспечивает бетоном почти весь Киев, давайте оценим можно ли сделать цветной раствор самостоятельно.

Как сделать цветной бетон: пошаговая инструкция

Разумеется, в компании «Kalenyk & Co» есть точные дозаторы, высокотехнологичное оборудование, поэтому цвет бетона может быть практически любым и стойким. Но соблюдение простых правил позволит получить схожий результат и в домашних условиях.

Рекомендуем выбрать не портландцемент, а белые сорта, чтобы цвет был более ярким и насыщенным. Запаситесь терпением, чтобы получить нужный результат придётся немного поэкспериментировать:

- Смешайте ~ 5-6 литров смеси (записав пропорции) и в несколько проб (объемом 1 литр) добавьте разное количество пигмента;

- Каждую порцию раствора залейте в отдельную опалубку и подождите 5-7 дней. Столько времени понадобится, чтобы бетон набрал прочность и показал цвет.

Важно! Уделите особое внимание пропорции. Пигмент надо взвешивать с точностью до грамма на 10 литров, особенно, если готовите в бетономешалке несколько партий одного цвета.

Выбрав вариант окраски, уделите внимание составлению смеси в бетономешалке. Пигмент может создать ощущение, что воды недостаточно. Выяснить это просто. Остановите замес, надавите мастерком на поверхность раствора. Если под ним образуется влажное пятно, воды достаточно.

Рецепт по остальным составляющим можно брать любой, в зависимости о желаемой прочности готового монолита. Главное – не переборщить, добавлятьпигмента лучше чуть меньше, чем рекомендует производитель. А лучше – обратиться на заводы, бетон которых не только соответствует стандартам, но и выглядит ярко, не требуя дополнительной окраски.