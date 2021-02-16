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16 февраля 21, 10:21
Преимущества строительства магазина по БМЗ-технологии
Корпорация Промстан
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Быстровозводимые магазины из сэндвич-панелей – альтернатива традиционным зданиям из кирпича и железобетонных плит

Открытие новой торговой точки связано с большими затратами. Значительная часть бюджета уходит на строительство. В последнем случае необходимо провести исследование грунта, одобрить документацию в компетентных структурах, задействовать спецтехнику и как минимум одну бригаду рабочих. Быстровозводимые магазины из сэндвич-панелей – альтернатива традиционным зданиям из кирпича и железобетонных плит. Возведение объекта можно начинать в любое удобное время, в том числе и зимой. И это не единственное преимущество объекта, построенного с использованием БМЗ-технологии.

Будущее за БМЗ-объектами

Каркас быстровозводимого здания, предназначенного для коммерческой деятельности, строится из облегченных металлоконструкций. По периметру объект обшивается сэндвич-панелями. БМЗ-технология используется для возведения разных конструкций (и небольших павильонов, и целых комплексов, оснащенных складами, офисами для персонала, торговыми залами).

Преимущества технологии:

-   сокращенные сроки работ. Строительство кирпичного дома занимает немало времени. В случае с быстровозводимыми зданиями этот срок сокращается до трех–четырех месяцев;

-   доступная цена. Стоимость БМЗ-объекта в несколько раз меньше, чем обычного дома. Экономия обеспечивается благодаря отсутствию «мокрых» работ. К тому же не нужно задействовать спецтехнику. Эксплуатацию здания можно начинать непосредственно после возведения, ждать усадки не требуется;

-   отсутствие ограничений по сезону. Работы по БМЗ-технологии не имеют привязки к определенному времени года;

-   простота демонтажа. Если бизнесмен ошибся с выбором дислокации для торговой точки, то он может разобрать быстровозводимое здание и построить заново на новом месте. С капитальными объектами так не получится – их можно или демонтировать, или оставить объект незавершенным строительством.

Важно! Дополнительное преимущество – наличие у сэндвич-панелей готовой обшивки, за счет чего отпадает необходимость в проведении внешней отделки здания.

Во сколько обойдется строительство

Цена объекта определяется с учетом следующих обстоятельств:

-   количество этажей;

-   особенности планировки. Речь идет о наличии подсобок, количестве оконных и дверных конструкций, выделении места под склад;

-   площадь здания;

-   тип и характеристики отделочных материалов;

-   месторасположение площадки. Чем дальше она находится от производства, тем дороже обойдется строительный процесс.

Корпорация «Промстан» – производитель БМЗ-конструкций с более чем 20-летним стажем работы. Сотрудничество с заводом гарантирует соблюдение действующих норм и правил. Ответственный подход к работе – залог надежности и долговечности БМЗ-объектов. Процесс строительства с «Промстан» занимает от двух до четырех месяцев.

Корпорация относится к предприятиям полного цикла. На практике это означает, что завод берет на себя все работы, связанные со строительством: разработку проекта, составление сметной документации, изготовление материалов и монтаж готовой конструкции. Завершающий этап – предоставление гарантии.

Источник: сайт promstan.com.ua
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