Преимущества строительства магазина по БМЗ-технологии





Открытие новой торговой точки связано с большими затратами. Значительная часть бюджета уходит на строительство. В последнем случае необходимо провести исследование грунта, одобрить документацию в компетентных структурах, задействовать спецтехнику и как минимум одну бригаду рабочих. Быстровозводимые магазины из сэндвич-панелей – альтернатива традиционным зданиям из кирпича и железобетонных плит. Возведение объекта можно начинать в любое удобное время, в том числе и зимой. И это не единственное преимущество объекта, построенного с использованием БМЗ-технологии.





Будущее за БМЗ-объектами





Каркас быстровозводимого здания, предназначенного для коммерческой деятельности, строится из облегченных металлоконструкций. По периметру объект обшивается сэндвич-панелями. БМЗ-технология используется для возведения разных конструкций (и небольших павильонов, и целых комплексов, оснащенных складами, офисами для персонала, торговыми залами).





Преимущества технологии:





- сокращенные сроки работ. Строительство кирпичного дома занимает немало времени. В случае с быстровозводимыми зданиями этот срок сокращается до трех–четырех месяцев;





- доступная цена. Стоимость БМЗ-объекта в несколько раз меньше, чем обычного дома. Экономия обеспечивается благодаря отсутствию «мокрых» работ. К тому же не нужно задействовать спецтехнику. Эксплуатацию здания можно начинать непосредственно после возведения, ждать усадки не требуется;





- отсутствие ограничений по сезону. Работы по БМЗ-технологии не имеют привязки к определенному времени года;





- простота демонтажа. Если бизнесмен ошибся с выбором дислокации для торговой точки, то он может разобрать быстровозводимое здание и построить заново на новом месте. С капитальными объектами так не получится – их можно или демонтировать, или оставить объект незавершенным строительством.





Важно! Дополнительное преимущество – наличие у сэндвич-панелей готовой обшивки, за счет чего отпадает необходимость в проведении внешней отделки здания.





Во сколько обойдется строительство





Цена объекта определяется с учетом следующих обстоятельств:





- количество этажей;





- особенности планировки. Речь идет о наличии подсобок, количестве оконных и дверных конструкций, выделении места под склад;





- площадь здания;





- тип и характеристики отделочных материалов;





- месторасположение площадки. Чем дальше она находится от производства, тем дороже обойдется строительный процесс.





Корпорация «Промстан» – производитель БМЗ-конструкций с более чем 20-летним стажем работы. Сотрудничество с заводом гарантирует соблюдение действующих норм и правил. Ответственный подход к работе – залог надежности и долговечности БМЗ-объектов. Процесс строительства с «Промстан» занимает от двух до четырех месяцев.





Корпорация относится к предприятиям полного цикла. На практике это означает, что завод берет на себя все работы, связанные со строительством: разработку проекта, составление сметной документации, изготовление материалов и монтаж готовой конструкции. Завершающий этап – предоставление гарантии.





Источник: сайт promstan.com.ua



