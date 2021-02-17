Протектор летних шин и его особенности

Летние шины должны уверенно сцепляться с дорожной поверхностью при выполнении любых маневров и одинаково хорошо вести себя на сухом, влажном покрытии, асфальте и грунтовке. Одну из главных ролей в обеспечении безопасности играет рисунок протектора.

Какие его разновидности предлагают интернет-магазины шин, к примеру tireshop.ua/motoshini/dunlop, и как дизайн покрышки влияет на ходовые качества авто и безопасность поездки?

Ненаправленный рисунок протектора

В ассортименте автомагазинов Киева и Украины наиболее распространен симметричный вариант. По основным техническим показателям – проходимость, устойчивость при маневрировании, шумности, эксплуатационному ресурсу и другим характеристикам автомобильные скаты, как и мотошины, показывают средние результаты. Еще пара важных достоинств – доступная цена и легкость монтажа: устанавливать покрышку можно любой стороной, не учитывая направление вращения колеса.

Иное дело – асимметричный вид протектора. Его видно по разной структуре левой и правой половины ската. Достоинство асимметричных покрышек – обеспечение высокой маневренности авто на высокой скорости. Для этого твердая наружная сторона имеет более грубый и «цепкий» рисунок. Внутренняя часть более мягкая и снабжена большим количеством водоотводных канавок. Минус асимметричных шин – плохая приспособленность для преодоления бездорожья. При монтаже необходимо учитывать маркировку Inside (внутри) и outside (снаружи).

Направленный рисунок протектора

При симметричном дизайне заметно большое количество водоотводных бороздок, размещенных по направлению движения. Это гарантирует быстрый отвод влаги из пятна контакта. Поэтому передвижение на таких покрышках в дождь по мокрому асфальту максимально безопасно. Из отрицательных сторон стоит отметить несколько повышенную шумность и необходимость соблюдения направления вращения колеса при монтаже. Для этого предусмотрена стрелка на боковине с надписью Rotation.

Асимметричный направленные покрышки в интернет-магазинах резины встречаются сравнительно редко. Внутренняя и наружная сторона имеет разный рисунок, но водоотводные бороздки – строго направлены. Этот тип покрышек совмещает в себе все плюсы вышерассмотренных вариантов. Но есть и минусы. В первую очередь это сравнительно высокая стоимость, второй момент – сложность монтажа, предполагающего учитывать сторону покрышки (наружная, внутренняя) и направление вращения колеса. Поменять такие шины в ходе эксплуатации для обеспечения равномерного износа невозможно.