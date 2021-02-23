Китайский белый чай – нежность и польза

Здесь изготавливают Шу и Шен пуэры, темные светлые улуны, желтые сорта, а также восхитительный белый чай, который несколько веков тому назад могли позволить себе только император и его приближенные.

Белый чай отличается минимальной обработкой. Чайный мастер старается сохранить свежесть и аромат чайного сырья. Это настоящий эликсир здоровья, который издавна ценили за способность укреплять организм и продлевать годы жизни.

Белый чай – основное

Белые сорта относятся к категории элитного чая. Их изготавливают из нежных, пушистых почек. Производство сосредоточено в провинции Фуцзянь, где мягкий климат, чистейший воздух и множество горных плантаций.

Производство экологически чистое. Сырье срывают только вручную, для удобрения не используют химикаты. К белому чаю изначально относятся как к драгоценности – он ароматный, вкусный и полезный, поэтому не бывает дешевым.

После сбора почки проходят несколько этапов обработки:

- Сортировка. Важно, чтобы в чае не было поврежденных, промерзших, темных почек.

- Сушка. Сырье раскладывают на циновках под солнечными лучами, чтобы сократить количество влаги.

- Прогрев. Чай отправляют слегка прогреть в печи, чтобы «запечатать» нежный вкус и аромат.

Белые сорта никогда не измельчают, не мнут и не скручивают. Внешне чай кажется свежим – словно почки только-только собрали и слегка подсушили. Ферментация очень слабая, намного меньше, чем в зеленом чае. В таком напитке максимум полезных веществ.

Свойства белого чая

Ароматный настой оттенка березового сока обычно пьют без сахара и других добавок.

Основные полезные свойства белых сортов:

- Богаты витаминами С и Р, укрепляют иммунитет, сосуды и сердечную мышцу.

- Содержат антиоксиданты, благодаря чему замедляют окислительные процессы и продлевают молодость.

- Бережно очищают организм от накопившихся токсинов и шлаков.

- Разглаживают морщинки, повышают защиту кожи от фотостарения.

- Укрепляют зубную эмаль.

- Полезны для пищеварения, нервной системы.

В Поднебесной белый чай издавна считался эликсиром здоровья. Несколько чашек в день помогут сохранить хорошее самочувствие, бодрость и молодость.

Как заваривать белый чай

Заваривать белые сорта желательно методом проливов, не настаивая слишком долго. Возьмите посуду из стекла, керамики или фарфора. Подготовьте мягкую питьевую воду, не родниковую и не минеральную. Воду из-под крана рекомендуется заранее отстаивать, после закипания дайте ей немного остыть.

Делайте короткие проливы по 15-20 секунд и пейте чай только свежеприготовленным, без сахара и лимона.