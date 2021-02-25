Как выбрать вид дерева в зависимости от области применения?

Они отличаются такими свойствами, как твердость, простота обработки или декоративность. Узнайте, где используются самые популярные породы дерева и какие из них выбрать для своего дома и сада.





Породы древесины и их применение





1. Дуб

Дуб - одна из самых твердых пород дерева. Прочный, устойчивый к истиранию, влаге и огню, должным образом защищенный, он может существовать веками в неизменном состоянии. Его активно используют в промышленности и строительстве. Из него производят мебель, лестницы, полы, строительные элементы, небольшую садовую архитектуру и элементы дизайна интерьера.

2. Бук

Еще одна популярная порода древесины - бук. Он имеет высокую твердость, но склонен к усадке и воздействию влаги. Легко обрабатывать, легко шлифовать, полировать и красить, покрывать морилкой.

3. Ясень

Ясень, как и дуб, очень твердая порода древесины. Он имеет тигровую, очень декоративную текстуру - поэтому часто используется в мебели и столярных изделиях. Наиболее распространенными изделиями из ясеня являются полы, лестницы, мебель, оконные и дверные конструкции.

4. Сосна

В промышленности очень популярна сосна - порода хвойных, довольно мягкая. Она имеет приятный желто-белый оттенок, легко обрабатывается, но требует пропитки из-за подверженности болезням, гниению, плесени и размножению насекомых.

5. Лиственница

Еще одна хвойная порода - лиственница. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к внешним факторам. В то же время она отличается волокнистой структурой и большим количеством смол, что иногда затрудняет ее обработку. Интересный желто-красный цвет красиво смотрится на садовой мебели, беседках и террасах, контрастируя с зеленью деревьев, кустарников и растений. Также лиственница встречается в виде мебели, вагонки, оконных и дверных конструкций, а также балок, столбов и площадок.

6. Акация

Акация - очень красивая порода древесины, которая отличается высокой твердостью, прочностью и устойчивостью к насекомым и грибкам. Как и дуб, бук и сосна, это одна из самых популярных и используемых в домашних условиях пород.

Помните, что даже самые твердые породы дерева требуют периодического ухода. Поэтому регулярно обновляйте деревянную мебель, полы и лестницы. Чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева, выберите продукты VIDARON. Деревянные полы и паркет можно покрывать грунтовкой VIDARON. Древесина, подверженная воздействию погодных условий, будет защищена наружным лаком VIDARON.