Правила выбора женских зимних ботинок

Зимние ботинки – это вещь, которая отвечает не только за сохранение тепла ваших ног, но и за безопасность перемещения по заснеженным дорожкам. В сегодняшней статье мы расскажем вам о том, на какие моменты следует обращать внимание, выбирая зимнюю обувь. Если вы не знаете, где начать поиски, то советуем это сделать на сайте магазина одежды и обуви Born2be.





Купить зимние ботинки на Born2be

Если у вас нет желания выбираться из дому для поиска качественных зимних ботинок, то отправляйтесь на сайт Born2be. Магазин специализируется на продаже обуви разного ценового сегмента: от эконом до премиум качества.

Подбирать обувь нужно в первую очередь под ваш повседневный образ. Или тот, в котором вы чаще всего выбираетесь на улицу. Не забывайте о базовой проверке ключевых элементов: подошвы, замков, шнуровки, материала, утеплителя. Есть еще другие, но их вы сможете проверить только в стационарных магазинах.

Определитесь, для каких целей вы собираетесь приобретать обувь: если это активные занятия спортом, то в первую очередь ищите облегченные модели, если акцент идет на классические прогулки по улице, то здесь упор делаем на подошву. Само собой, в обоих случаях не исключаем устойчивость к влаге, качество проклейки и фиксирующих элементов.

Главные требования к зимним ботинкам

В первую очередь зимняя обувь должна защищать вас от непогоды, слякоти, влаги и скользких тропинок, поэтому ботинки должны быть теплыми, надежными и влагоотталкивающими.

За надежность обуви отвечает в первую очередь производитель. Если тот или иной бренд вам неизвестен, то отдайте предпочтение тому, о котором вы знаете хоть немного.

Нормально тепло вашей ноге могут гарантировать либо натуральные, либо специальные высокотехнологичные материалы. В такой обуви ваша нога не просто обеспечена достаточным теплом, она еще может испарять его излишки, а это поможет вам избежать запотевания стоп.

Искусственные материалы тоже могут обеспечить достаточное количество тепла, но вот избавиться от его излишков вам не удастся, так как мембрана в такой обуви устроена так, что рассчитана только на защиту от морозов, а не на возможность выведения лишнего, за что отвечают специальные поры.

Требования к подошве в зимних ботинках

Помимо вышесказанного, зимняя обувь имеет свои стандарты подошвы. Если вы видите, что перед вами модель с толстой подошвой, рельефным рисунком ассиметричной формы, то знайте, что это зимний вариант.

Однако толщина подошвы не должна идти вразрез с её гибкостью, иначе вы очень быстро будете уставать, а после длительных прогулок испытывать дискомфорт.