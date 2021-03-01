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28 февраля 21, 08:47
Jacob Cohen - великолепные итальянские джинсы на любой вкус
Jacob Cohen
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Jacob Cohen - безупречное качество и уникальный стиль итальянских джинс

Среди итальянских марок встречается множество уникальных представителей. Бренд, который мы сегодня рассмотрим, заслужил свой статус благодаря уникальным чертам продукции и внимательному отношению к деталям. Роскошь, это не просто дорогие вещи и материалы - это мелочи, которые позволяют вам ежеминутно ощущать превосходство и принадлежность к высшему классу. 


Компания была основана в 1985 году Тато Барделье. Уже на тот момент модельер являлся известным человеком в мире моды, и основал несколько успешных брендов, но Jacob Cohen стал его самым важным творением, которому было уделено больше всего внимания. Сейчас компания остается под управлением сына Тато - Николы. Он достойно продолжил славу отца, и внес свою лепту в развитие бизнеса и итальянского промысла в целом, представив миру множество ценных экспонатов для фэшн-индустрии. Главной его заслугой стали изделия из хлопчатобумажной ткани, которые Никола сумел превратить в классику для повседневного и делового гардероба. 


Бренд олицетворяет все хорошее, что может дать вам Италия. Изделия благодаря великолепному качеству исполнения и высококачественным материалам сложно отличить от одежды, пошитой на заказ у портного. Кроме того в компании строго следят за соответствием производства стандартам экологической безопасности. Для изготовления используют только натуральные материалы лучших образцов, а окрашивание тканей производят с помощью эко-красок.  


Возможно это покажется вам смешным, но для фирменной одежды был разработан даже специальный аромат. В пошиве используют уникальные приемы, в том числе тамбурный шов для подшивки. А еще визитной карточкой лейбла является фурнитура Silver-plated, в которой все кнопки, заклепки и пуговицы имеют дополнительное напыление серебра. 




Конечно самая популярная категория ассортимента бренда - это джинсы. Помимо безупречного кроя и тканей, которые проходят многоэтапную обработку для придания нужного внешнего вида, стоит отметить их износостойкость и долговечность. Благодаря внимательному планированию конструкции такие изделия идеально садятся по фигуре, и не изнашиваются в местах трения. 


Среди конкурентов в разных ценовых сегментах мы бы выбрали данную марку, как одного из главных производителей джинс в мире. 


Если вы хотите приобрести себе пару оригинальных брюк Jacob Cohen, мы рекомендуем это сделать в мультибрендовом интернет-бутике Charisma.
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