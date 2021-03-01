Jacob Cohen - великолепные итальянские джинсы на любой вкус

Роскошь, это не просто дорогие вещи и материалы - это мелочи, которые позволяют вам ежеминутно ощущать превосходство и принадлежность к высшему классу.

Среди итальянских марок встречается множество уникальных представителей. Бренд, который мы сегодня рассмотрим, заслужил свой статус благодаря уникальным чертам продукции и внимательному отношению к деталям.

Компания была основана в 1985 году Тато Барделье. Уже на тот момент модельер являлся известным человеком в мире моды, и основал несколько успешных брендов, но

стал его самым важным творением, которому было уделено больше всего внимания. Сейчас компания остается под управлением сына Тато - Николы. Он достойно продолжил славу отца, и внес свою лепту в развитие бизнеса и итальянского промысла в целом, представив миру множество ценных экспонатов для фэшн-индустрии. Главной его заслугой стали изделия из хлопчатобумажной ткани, которые Никола сумел превратить в классику для повседневного и делового гардероба.