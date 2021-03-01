В сети появился новый сервис для поиска IT-вакансий

Для этого сегодня есть все возможности, ведь айтишников обучают многие учебные заведения и частные курсы. К тому же IT-профессий с каждым годом становится всё больше, а потребность в ценных кадрах, работающих в таких направлениях, лишь растёт.





Немаловажен также и тот факт, что большинство IT-профессий не требуют работы в офисе, а это, в свою очередь, открывает широкие горизонты для работы, по сути, в компании, которая находится в любой стране мира. Хотя, стоит заметить, что многие люди морально не могут эффективно работать в домашних условиях, и им нужен для этого офис, но это лишь дело индивидуального выбора. Также как и люди, не владеющие иностранными языками, ищут работу в рамках своей страны. И это вполне возможно, так как в Украине сегодня существует достаточно много высокооплачиваемых вакансий, а найти интересные вакансии it без труда можно на сайте https://jungo.dev – в новом сервисе поиска работы для айтишников.





Как получить опыт работы, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу в IT сфере?





Не секрет, что многие работодатели ищут сотрудников с опытом работы, и это во многих случаях вполне логично. И что же делать человеку, который, к примеру, окончил IT курсы по тому или иному языку программирования, освоив большое количество теоретических знаний и применив их на практике в тестовых заданиях? Именно для таких junior-специалистов и появился новый сервис JUNGO, где можно найти работодателя, который находится в поиске начинающих специалистов.





Главное помнить, что подыскивая свою первую работу в IT, не стоит рассчитывать на высокий оклад, поскольку нужно понимать и интерес работодателя. Давая шанс начинающему айтишнику, он в некоторой мере рискует получить некачественно выполненную работу, что может произойти из-за нехватки опыта, а также необходимость дополнительного обучения, так как никакие IT-курсы не дадут тех знаний, которые можно получить лишь на практике.





Также нужно учитывать, что для работы в IT, нужно иметь определенный склад ума и усидчивость. Не всегда у айтишников всё получается с первого раза, и это вполне нормально, особенно на крупных и уникальных проектах. Поэтому не следует думать, что окончив курсы – работа в IT обеспечена, ведь по статистике далеко не сто процентов окончивших тот или иной курс, в итоге работают в данном направлении.