Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.90
USD
27.97
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
28 февраля 21, 22:24
В сети появился новый сервис для поиска IT-вакансий
интересные вакансии it
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С каждым годом становится всё более популярной тенденцией обучаться IT-профессиям, чтобы сменить работу и повысить свой уровень ежемесячного дохода, и, как следствие, качества жизни
Для этого сегодня есть все возможности, ведь айтишников обучают многие учебные заведения и частные курсы. К тому же IT-профессий с каждым годом становится всё больше, а потребность в ценных кадрах, работающих в таких направлениях, лишь растёт.

Немаловажен также и тот факт, что большинство IT-профессий не требуют работы в офисе, а это, в свою очередь, открывает широкие горизонты для работы, по сути, в компании, которая находится в любой стране мира. Хотя, стоит заметить, что многие люди морально не могут эффективно работать в домашних условиях, и им нужен для этого офис, но это лишь дело индивидуального выбора. Также как и люди, не владеющие иностранными языками, ищут работу в рамках своей страны. И это вполне возможно, так как в Украине сегодня существует достаточно много высокооплачиваемых вакансий, а найти интересные вакансии it без труда можно на сайте https://jungo.dev – в новом сервисе поиска работы для айтишников.

Как получить опыт работы, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу в IT сфере?

Не секрет, что многие работодатели ищут сотрудников с опытом работы, и это во многих случаях вполне логично. И что же делать человеку, который, к примеру, окончил IT курсы по тому или иному языку программирования, освоив большое количество теоретических знаний и применив их на практике в тестовых заданиях? Именно для таких junior-специалистов и появился новый сервис JUNGO, где можно найти работодателя, который находится в поиске начинающих специалистов.

Главное помнить, что подыскивая свою первую работу в IT, не стоит рассчитывать на высокий оклад, поскольку нужно понимать и интерес работодателя. Давая шанс начинающему айтишнику, он в некоторой мере рискует получить некачественно выполненную работу, что может произойти из-за нехватки опыта, а также необходимость дополнительного обучения, так как никакие IT-курсы не дадут тех знаний, которые можно получить лишь на практике.

Также нужно учитывать, что для работы в IT, нужно иметь определенный склад ума и усидчивость. Не всегда у айтишников всё получается с первого раза, и это вполне нормально, особенно на крупных и уникальных проектах. Поэтому не следует думать, что окончив курсы – работа в IT обеспечена, ведь по статистике далеко не сто процентов окончивших тот или иной курс, в итоге работают в данном направлении.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Jacob Cohen - великолепные итальянские джинсы на любой вкус
Лента новостей