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1 марта 21, 17:56
Особенности проведения лапароскопической нефрэктомии
Лапароскопическая нефрэктомия
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Лапароскопическая нефрэктомия применяется тогда, когда иного пути решения проблемы нет. Вот какие симптомы указывают на необходимость проведения операции: сильные односторонние боли в поясничном отделе; во время мочеиспускания наблюдаются кровяные

Лапароскопическая нефрэктомия применяется тогда, когда иного пути решения проблемы нет.

Вот какие симптомы указывают на необходимость проведения операции:

- сильные односторонние боли в поясничном отделе;
- во время мочеиспускания наблюдаются кровяные сгустки и пена;
- во рту регулярно присутствует сухость. В некоторых случаях может возникнуть металлический привкус;
- чрезмерная отечность всего тела;
- проблемы с мочеиспусканием.

Иногда появляется сыпь на лице, а тело начинает чесаться. Далеко не во всех случаях данные симптомы свидетельствуют о потребности в хирургическом вмешательстве.


Показания

В Клинике Биляка операцию по удалению почки проводят в следующих случаях:

- орган утратил функциональность и значительно уменьшился в размере. К тому же наблюдается воспаление, появляются другие серьезные заболевания;
- есть образования, имеющие злокачественный характер;
- разрыв почки из-за полученной травмы;
- имеется доброкачественное образование, препятствующее нормальной работе, но из-за особенностей расположения почку сохранить не удается.


Вмешательство показано тогда, когда медикаментозное лечение неэффективно и шансов на спасение органа не осталось.


Подготовка к процедуре

Любое вмешательство, даже лапароскопическое, считается сложным и требует определенной подготовки. Но в экстренных случаях это правило неприменимо. Перед манипуляцией нужно сдать анализы, сделать УЗИ и кардиограмму.

За сутки до операции стоит ограничить количество употребляемой жидкости и отказаться от еды.


В чем преимущество метода

Раньше для удаления почки прибегали к полосной операции. После такого вмешательства на теле оставались значительные шрамы, а реабилитация была достаточно продолжительной.

Лапароскопия – менее травматичный способ, имеющий следующие преимущества:

- для проведения всех необходимых манипуляций достаточно сделать три небольших прокола на брюшной полости;
- нет риска большой кровопотери, и после процедуры не наблюдается резкое падение гемоглобина;
- не остается грубого рубца, а значит, эстетичный вид сохраняется.

Кроме того, после операции не возникают спайки, не образовываются грыжи, не наблюдаются другие негативные последствия. При вмешательстве хирург использует современное оборудование и контролирует все процессы на мониторе, что позволяет свести возможность врачебной ошибки к минимуму.


Как проходит операция


Продолжительность процедуры варьируется от 1 до 3 часов. Проводят ее под общей анестезией. Пациент лежит на спине. Сначала операционную зону обрабатывают и формируют пневмоперитонеум. Затем вводят троакары. Их количество определяется по результатам предыдущего обследования, в некоторых случаях их может быть четыре.

Первый прокол самый значимый, так как через него осуществляется визуализация брюшной полости. Через него вводят лапароскоп, и тогда врач может наблюдать за происходящим на мониторе. Чтобы получить более четкое изображение, внутрь закачивают углекислый газ. Затем пациента переворачивают на здоровый бок, в процессе работы определяют наиболее подходящий алгоритм действий. После извлечения почки врач накладывает швы.


Как проходит восстановление

В зависимости от сложности случая в стационаре пациент проводит от 3 до 5 дней. Назначаются обезболивающие и антибиотики. Вставать разрешается на следующий день. Прием пищи допустим, но небольшими порциями. После операции нужно в обязательном порядке придерживаться диеты.

Продолжительность восстановительного периода не превышает месяца.

В это время пациент должен следовать таким рекомендациям:

- убрать из рациона жареную, острую, копченую, соленую пищу;
- употреблять много жидкости;
- отказаться от спиртного и курения;
- свести к минимуму спортивную активность;
- носить специальный бандаж;
- не переохлаждаться;
- своевременно принимать назначенные лекарства.

Важно учитывать то, что удаление органа может повлиять на весь организм. На вторую почку будет оказываться двойная нагрузка, поэтому к своему здоровью нужно относиться еще более бережно.
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