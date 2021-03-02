Особенности проведения лапароскопической нефрэктомии

Лапароскопическая нефрэктомия применяется тогда, когда иного пути решения проблемы нет.
Вот какие симптомы указывают на необходимость проведения операции:
Иногда появляется сыпь на лице, а тело начинает чесаться. Далеко не во всех случаях данные симптомы свидетельствуют о потребности в хирургическом вмешательстве.
В Клинике Биляка операцию по удалению почки проводят в следующих случаях:
Любое вмешательство, даже лапароскопическое, считается сложным и требует определенной подготовки. Но в экстренных случаях это правило неприменимо. Перед манипуляцией нужно сдать анализы, сделать УЗИ и кардиограмму.
За сутки до операции стоит ограничить количество употребляемой жидкости и отказаться от еды.
В чем преимущество метода
Раньше для удаления почки прибегали к полосной операции. После такого вмешательства на теле оставались значительные шрамы, а реабилитация была достаточно продолжительной.
Лапароскопия – менее травматичный способ, имеющий следующие преимущества:
Кроме того, после операции не возникают спайки, не образовываются грыжи, не наблюдаются другие негативные последствия. При вмешательстве хирург использует современное оборудование и контролирует все процессы на мониторе, что позволяет свести возможность врачебной ошибки к минимуму.
Продолжительность процедуры варьируется от 1 до 3 часов. Проводят ее под общей анестезией. Пациент лежит на спине. Сначала операционную зону обрабатывают и формируют пневмоперитонеум. Затем вводят троакары. Их количество определяется по результатам предыдущего обследования, в некоторых случаях их может быть четыре.
Первый прокол самый значимый, так как через него осуществляется визуализация брюшной полости. Через него вводят лапароскоп, и тогда врач может наблюдать за происходящим на мониторе. Чтобы получить более четкое изображение, внутрь закачивают углекислый газ. Затем пациента переворачивают на здоровый бок, в процессе работы определяют наиболее подходящий алгоритм действий. После извлечения почки врач накладывает швы.
В зависимости от сложности случая в стационаре пациент проводит от 3 до 5 дней. Назначаются обезболивающие и антибиотики. Вставать разрешается на следующий день. Прием пищи допустим, но небольшими порциями. После операции нужно в обязательном порядке придерживаться диеты.
Продолжительность восстановительного периода не превышает месяца.
В это время пациент должен следовать таким рекомендациям:
Важно учитывать то, что удаление органа может повлиять на весь организм. На вторую почку будет оказываться двойная нагрузка, поэтому к своему здоровью нужно относиться еще более бережно.