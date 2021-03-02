Особенности проведения лапароскопической нефрэктомии

Лапароскопическая нефрэктомия применяется тогда, когда иного пути решения проблемы нет.

Вот какие симптомы указывают на необходимость проведения операции: - сильные односторонние боли в поясничном отделе; - во время мочеиспускания наблюдаются кровяные сгустки и пена; - во рту регулярно присутствует сухость. В некоторых случаях может возникнуть металлический привкус; - чрезмерная отечность всего тела; - проблемы с мочеиспусканием.





Иногда появляется сыпь на лице, а тело начинает чесаться. Далеко не во всех случаях данные симптомы свидетельствуют о потребности в хирургическом вмешательстве.





Показания

В Клинике Биляка операцию по удалению почки проводят в следующих случаях:

- орган утратил функциональность и значительно уменьшился в размере. К тому же наблюдается воспаление, появляются другие серьезные заболевания;

- есть образования, имеющие злокачественный характер;

- разрыв почки из-за полученной травмы;

- имеется доброкачественное образование, препятствующее нормальной работе, но из-за особенностей расположения почку сохранить не удается.









Вмешательство показано тогда, когда медикаментозное лечение неэффективно и шансов на спасение органа не осталось.









Подготовка к процедуре

Любое вмешательство, даже лапароскопическое, считается сложным и требует определенной подготовки. Но в экстренных случаях это правило неприменимо. Перед манипуляцией нужно сдать анализы, сделать УЗИ и кардиограмму.

За сутки до операции стоит ограничить количество употребляемой жидкости и отказаться от еды.



В чем преимущество метода

Раньше для удаления почки прибегали к полосной операции. После такого вмешательства на теле оставались значительные шрамы, а реабилитация была достаточно продолжительной.

Лапароскопия – менее травматичный способ, имеющий следующие преимущества: - для проведения всех необходимых манипуляций достаточно сделать три небольших прокола на брюшной полости; - нет риска большой кровопотери, и после процедуры не наблюдается резкое падение гемоглобина; - не остается грубого рубца, а значит, эстетичный вид сохраняется.

Кроме того, после операции не возникают спайки, не образовываются грыжи, не наблюдаются другие негативные последствия. При вмешательстве хирург использует современное оборудование и контролирует все процессы на мониторе, что позволяет свести возможность врачебной ошибки к минимуму.





Как проходит операция









Продолжительность процедуры варьируется от 1 до 3 часов. Проводят ее под общей анестезией. Пациент лежит на спине. Сначала операционную зону обрабатывают и формируют пневмоперитонеум. Затем вводят троакары. Их количество определяется по результатам предыдущего обследования, в некоторых случаях их может быть четыре.

Первый прокол самый значимый, так как через него осуществляется визуализация брюшной полости. Через него вводят лапароскоп, и тогда врач может наблюдать за происходящим на мониторе. Чтобы получить более четкое изображение, внутрь закачивают углекислый газ. Затем пациента переворачивают на здоровый бок, в процессе работы определяют наиболее подходящий алгоритм действий. После извлечения почки врач накладывает швы.





Как проходит восстановление

В зависимости от сложности случая в стационаре пациент проводит от 3 до 5 дней. Назначаются обезболивающие и антибиотики. Вставать разрешается на следующий день. Прием пищи допустим, но небольшими порциями. После операции нужно в обязательном порядке придерживаться диеты.