Что нужно знать о прокате авто в Украине

Автомобильный прокат в нашей стране развит. Существует множество компаний с хорошей репутацией. Взять авто напрокат совсем несложно, и, как показывает практика, эта услуга весьма доступна. Чтобы арендовать транспортное средство в Украине по максимально выгодной стоимости, нужно знать о некоторых нюансах. В этой статье их и рассмотрим.





Что входит в стоимость аренды?

Здесь все зависит от фирмы автопроката. Однако есть определенный уровень, которому стараются следовать все приличные компании. Так, сборы уже включаются в сумму аренды. Клиент не платит за страховку и техническое обслуживание автомобиля, если не случилась поломка по его вине. Все подобные моменты обязательно прописываются в договоре, который стороны подписывают. Бесплатен также и ассистанс. Консультации и техподдержка страховой компании доступны круглосуточно. Таким образом, клиент не платит налоги и сборы, а также за: - топливо при получении авто; - техобслуживание ТС; - замену ТС в случае поломки; - страховку; - резину по сезону.

Но есть и ряд обязательных трат. Платить самостоятельно нужно за: - мойку; - доставку ТС в другой город; - топливо в процессе эксплуатации; - дополнительное оборудование; - неограниченный пробег.

Некоторые услуги при аренде машины в Украине https://rentservice24.com/ukraine не входят в стоимость, например, подача транспортного средства в нерабочее время.







Часто водителей интересует то, какой пробег заложен в тарифе. Этот пункт прописывается в договоре с компанией. Как правило, пробег зависит от типа тарифа: суточный или долговременный. Суточный в зависимости от фирмы составляет от 200 до 300 км. Базовый пробег преимущественно достаточный, но всегда можно оформить услугу безлимитного, что несколько удорожает аренду.

Бесплатно можно оформить услугу «Дополнительный водитель». Вы указываете в качестве такого любого человека, если он соответствует требованиям автопроката.





Как подбирается компания автопроката?

На рынке Украины присутствует множество компаний, что создает конкуренцию. Благодаря этому клиент получает более выгодные предложения, высокий уровень сервиса и различные скидки. Если самостоятельно изучать сайт каждой такой компании, то вы потратите немало времени. Нужно ведь не только ознакомиться с автопарком, тарифами и стоимостью дополнительных услуг, но и сравнить предложения от разных автопрокатов. Все это можно сделать проще, если посетить сайт-агрегатор RentService24.

Там собраны предложения от наиболее рейтинговых компаний. Оценку формируют пользователи. Можно выбрать ТС, исходя из:

- класса;

- типа топлива;

- способа оплаты;

- стоимости;

- типа коробки передач;

- сервиса автопроката.





На сайте можно сразу ознакомиться с требованиями. Обычно компании указывают, какие нужны документы для проката, чего они хотят от арендатора.

Также вы сможете прочесть о том, что сервис включает в стоимость, какие условия возврата залога и т. д.

Используя RentService24, можно без труда забронировать ТС на нужную дату, место и время. Доступны для выбора машины таких классов: - эконом; - средний; - бизнес; - премиум. Также есть внедорожники и минивэны.





Общие рекомендации по выбору автомобиля

Если вы желаете взять авто напрокат, то обратите внимание на такие критерии: - расход топлива на 100 км пробега; - объем багажного отделения; - число посадочных мест; - тип коробки передач; - вид топлива; - максимальный суточный пробег, включенный в базовую стоимость.