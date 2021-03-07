Что нужно знать о прокате авто в Украине

Автомобильный прокат в нашей стране развит. Существует множество компаний с хорошей репутацией. Взять авто напрокат совсем несложно, и, как показывает практика, эта услуга весьма доступна. Чтобы арендовать транспортное средство в Украине по максимально выгодной стоимости, нужно знать о некоторых нюансах. В этой статье их и рассмотрим.
Здесь все зависит от фирмы автопроката. Однако есть определенный уровень, которому стараются следовать все приличные компании. Так, сборы уже включаются в сумму аренды. Клиент не платит за страховку и техническое обслуживание автомобиля, если не случилась поломка по его вине. Все подобные моменты обязательно прописываются в договоре, который стороны подписывают. Бесплатен также и ассистанс. Консультации и техподдержка страховой компании доступны круглосуточно. Таким образом, клиент не платит налоги и сборы, а также за:
Но есть и ряд обязательных трат. Платить самостоятельно нужно за:
Некоторые услуги при аренде машины в Украине https://rentservice24.com/ukraine не входят в стоимость, например, подача транспортного средства в нерабочее время.
Часто водителей интересует то, какой пробег заложен в тарифе. Этот пункт прописывается в договоре с компанией. Как правило, пробег зависит от типа тарифа: суточный или долговременный. Суточный в зависимости от фирмы составляет от 200 до 300 км. Базовый пробег преимущественно достаточный, но всегда можно оформить услугу безлимитного, что несколько удорожает аренду.
Бесплатно можно оформить услугу «Дополнительный водитель». Вы указываете в качестве такого любого человека, если он соответствует требованиям автопроката.
На рынке Украины присутствует множество компаний, что создает конкуренцию. Благодаря этому клиент получает более выгодные предложения, высокий уровень сервиса и различные скидки. Если самостоятельно изучать сайт каждой такой компании, то вы потратите немало времени. Нужно ведь не только ознакомиться с автопарком, тарифами и стоимостью дополнительных услуг, но и сравнить предложения от разных автопрокатов. Все это можно сделать проще, если посетить сайт-агрегатор RentService24.
Там собраны предложения от наиболее рейтинговых компаний. Оценку формируют пользователи. Можно выбрать ТС, исходя из:
Также вы сможете прочесть о том, что сервис включает в стоимость, какие условия возврата залога и т. д.
Используя RentService24, можно без труда забронировать ТС на нужную дату, место и время. Доступны для выбора машины таких классов:
Также есть внедорожники и минивэны.
Если вы желаете взять авто напрокат, то обратите внимание на такие критерии:
Также внимательно ознакомьтесь с перечнем документов, которые необходимы для заключения договора. Как правило, достаточно паспорта, прав и ИНН. Каждая фирма устанавливает свой минимальный возраст арендатора, исходя из требований к опыту вождения. Важно обратить внимание и на сумму залога. Некоторые компании, например Nars Cars, предоставляют ТС в аренду без залога.