Всё больше автомобилей в Украине используют ГБО

С каждым днём, всё больше автолюбителей в нашей стране приходят к выводу о том, что установка газобаллонного оборудования для их автомобиля – это выгодно и удобно. А также, что откладывать это уже нет необходимости, так как ввиду невысокой цены, позволить такую доработку для своего автомобиля может каждый. Лишь бы сам автомобиль, то есть его двигатель, позволял это сделать.

Сегодня рост количества автомобилей, использующих газ в качестве топлива, весьма заметен, в том числе и по тому, насколько широко распространены стали газовые автозаправочные станции. Даже на колонках известных сетей, где ранее максимум внимания уделяли бензину и дизельному топливу, сегодня всё более массово появляются пистолеты для заправки газа.

При использовании газа в качестве топлива для автомобиля, главное – это помнить про обслуживание, ведь кроме проведения технического осмотра и планового ремонта всех узлов и агрегатов, которые предусмотрел завод-изготовитель, необходимо также проводить и плановые работы с ГБО. Например, регулировка газового оборудования 2 поколения проводится довольно быстро, а это в свою очередь может, как положительно повлиять на динамические характеристики автомобиля, так и на уменьшение расхода топлива. Но, самое главное – это надёжность, ведь обслуженный автомобиль всегда позволит поехать в любое место, без опасений водителя, о том, что в дороге что-то может пойти не так.

Когда необходима регулировка газового оборудования?

В зависимости от производителя газового оборудования для автомобиля, может быть рекомендован различный период технического обслуживания. Чаще всего регулировку рекомендуют делать один раз на 10 или 15 тысяч километров пробега, но в некоторых случаях, в особенности, когда ГБО устанавливается на старый автомобиль, его техническое обслуживание рекомендуют проводить раз в 7-8 тысяч километров пробега, собственно тогда, когда и меняется масло в двигателе.

На деле же, иногда регулировку газового оборудования можно проводить и чаще. Основными сигналами для этого является:

· повышения расхода газа более чем на 10%;

· рывки при езде на газу;

· проблемы с переключением режима работы автомобиля бензин/газ;

· отсутствие «тяги» при езде на газу, что зачастую выражается в потере мощности.

Если вы используется газобаллонное оборудование на своём автомобиле и хотя бы одна из проблем у вас имеется – чем быстрее вы обратитесь за помощью к специалистам, тем дешевле будет стоить устранение проблемы. Зачастую помогает лишь регулировка.

Стоит признать, что некоторые автолюбители зачастую игнорируют необходимость обслуживания газовой установки на автомобиле, и приезжают на соответствующую станцию обслуживания лишь тогда, когда они имеют целый ряд проблем с работой ГБО, а с предыдущего ТО прошло уже намного больше 15 или даже 20 тысяч километров пробега. Такой подход к эксплуатации автомобиля с газобаллонным оборудованием может вызвать за собой целый ряд проблем, решаются которые весьма дорого, поэтому плановый техосмотр крайне важен для того, чтобы автомобиль ездил на газу долго и надёжно.